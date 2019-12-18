Белорус – один из сильнейших брассистов мира: он ведет дневник и не боится мечтать 1 18.12.2019, 19:32

Фото: Сергей Гудилин

История Ильи Шимановича.

В этом году белорусское плавание понесло серьезную потерю – бесподобная Александра Герасименя завершила карьеру, сконцентрировавшись на роли молодой мамы. Однако в этом же году у белорусского плавания появилась новая надежда, причем, что удивительно, среди мужчин, а ведь еще недавно наших пловцов ой как ругали. Илья Шиманович – не вундеркинд, ему 25. Себя он называет спортсменом позднего созревания, однако секунды, показанные в 2019-м, стоили ожидания. В начале года Шиманович выдал второе время в истории на стометровке брассом, преодолев ее за 58,29 секунды. Белорус привозил золотые медали с крупных турниров, где его конкурентами были очень сильные соперники, и только чемпионат мира оставил небольшую горчинку. А на декабрьском чемпионате Европы Шиманович в полуфинале на стометровке брассом установил европейский рекорд – в финале завоевал серебро.

«Трибуна» провела тренировочный день и поговорилa с Шимановичем о резком прорыве в результатах.

Занимался бальными танцами, плавание выбрал благодаря партнерше

– Мы разговариваем, а на улице – ливень. Погода для пловца?

– Нет, на самом деле. Я вообще не любитель дождей, больше нравится, когда сухо, солнечно. А воды хватает в бассейне. Тем более, если честно, я подвержен болезням, пусть и спортсмен. Постоянные нагрузки на организм, немного ослаблен иммунитет.

– Важно, чтобы и вода в бассейне была определенной температуры?

– Да, оптимально – 27-27,5 градусов. Тогда комфортно. Хотя однажды было такое, что недельный сбор провели в воде с температурой 22 градуса. Это, конечно, ужасно. После такого в любой другой воде комфортно. Но, к слову, в излишне теплой воде мышцы быстрее устают, дышать тяжело.

– Сколько времени в течение суток ты проводишь в бассейне?

– Если одна тренировка – два часа, если две – до четырех часов. И практически все время, беспрерывно не вылезаем из бассейна. Вредно ли это для организма? Каждый день тренировки, из года в год – организм привык.

– И сколько лет у тебя такая жизнь?

– Еще в детском саду, в года 4, ходил в бассейн по абонементу, а в спортивный класс поступил уже в 10. Значит, на серьезном уровне плаванием занимаюсь 15 лет.

– Обычно родители ведут детей в бассейн, чтобы они поддерживали физическую форму, укрепляли здоровье. У тебя такая же история?

– Можно сказать и так. В детстве у меня было много проблем со здоровьем – мучили постоянные бронхиты плюс искривление осанки. Порекомендовали походить в бассейн. И с детского сада мне понравилось плавать. Ходил с удовольствием, а параллельно, если честно, занимался бальными танцами. Лет до 10, даже выступал на соревнованиях. Но в определенный момент поставили меня перед выбором: либо танцы, либо бассейн.

– А как в бальные танцы занесло?

– Мама завела, мне, вроде, сначала понравилось. Я был энергичным, поэтому родители хотели, чтобы свою энергию я куда-то девал. Так и попал в бальные танцы. Позанимался, но в итоге все-таки выбрал бассейн. Если честно, на выбор повлияла моя партнерша по танцам. Не нравилась она мне, точнее, ее характер :)

Окончательно ушел в плавание, занимался сначала в школе «Старт». Потом, когда попал в сборную, стал тренироваться в бассейне БГУФК. Но иногда посещаю «Старт», тем более там тренируется мой младший брат.

– Знаю, что брат ходит сейчас в четвертый класс.

– Да, у нас разница в возрасте 16 лет. Как так получилось? Родители не планировали второго ребенка, но потом что-то у них стрельнуло, поменяли желание. Мама родила в 37.

– Каково тебе возиться с таким маленьким братом?

– А я еще в детстве мечтал о братике, правда, чтобы разница была года два. Потом смирился, что брата не будет, но когда в 16 лет он появился, прекрасно к этому отнесся. Воспитание легло и на меня, принимаю в этом участие. Скажем так, получаю опыт для будущей жизни. Полезно.

– Судя по рассказам твоего друга Кирилла Пригоды, ты о семье даже не задумываешься.

– Пока нет. Сейчас на первом месте карьера. Да, мне уже 25, иногда все-таки задумывался о семье, тем более многие мои одноклассники женились в 20, а в 22 завели детей. Не знаю, у меня такого желания нет. Мне хочется сначала построить карьеру, заработать какой-то капитал, чтобы была возможность обеспечивать семью. А не как некоторые делают: сначала женятся, а потом на последние деньги выживают, берут кредиты. Мне такого не хочется.

Не хотел менять технику плавания, но когда решился – совершил прорыв в результатах

– Это ты сейчас думаешь о деньгах. А когда в детстве всерьез начал заниматься плаванием, о чем думал?

– Уже тогда было желание пробиться во взрослую сборную Беларуси. Хотелось стать в команде номером один. Показывать результаты мирового уровня. Да и сейчас у меня нет ограничений в целях и желаниях. Считаю, всегда можно развиваться. И мне хочется достичь своего максимального уровня, чтобы, например, оказаться в мировом топе. Мне самому интересно, какие скорости может развить мое тело.

– Нет ни одного спортсмена, который в детстве не хотел бы пропустить хотя бы одну тренировку, которого не одолевала бы лень.

– И у меня такое было. Или лень было, или уставший. Но случались и противоположные ситуации. Например, вылезал герпес или был простужен, поэтому тренер не пускал на занятие – садился на бортик и плакал.

А еще я был ребенком позднего развития. То есть мои сверстники, можно сказать, уже становились мужиками, а я в 16 ходил таким щупленьким пацаненком. Крепкие ребята проводили по две тренировки в день, и мне хотелось столько же работать. Тренер запрещала. Становилось жутко обидно. Но, как потом оказалось, тренер меня просто берегла, она понимала, как лучше развивать. Хотя до 17 по республике я выступал неплохо, попадал на пьедестал, но лидером не был, о победах говорить не приходилось. Уже потом, после 17-18 лет, начал набирать обороты, взрослеть. И стал перегонять своих сверстников по физическому развитию.

– С видом плавания определился сразу?

– Нет. Изначально плавал на спине. А сейчас, честно говоря, вообще не умею так плавать. Не тону, конечно, но скорости нет, темп раскрутить не могу. Для меня плавание на спине сейчас настоящее мучение :). В 9-10-м классе стал больше времени уделять брассу. Но вскоре возникли проблемы с тренером. Она мне постоянно предлагала поменять технику. Я же пререкался, говорил, что ничего менять не буду, мне и так комфортно. Тем не менее в 21 год все-таки пришлось согласиться. Почему? Национальная команда уезжала на сборы, а мне сказали, что я остаюсь дома. Что ж, думаю, терять нечего, и говорю тренеру: «Давайте попробуем вашу технику». И, знаешь, случился резкий скачок в результатах. По четыре секунды с национальных рекордов начал скидывать, обновлял разные показатели. И тогда задумался: «Может, стоило тренера раньше послушать?» Благо наставник ждала, терпела, пока я сам созрею.

То время, когда в октябре-ноябре 2015 года меня хотели оставить дома, вне сборной, сказали, что я неперспективный, можно назвать самым тяжелым этапом в карьере. Благо, технику поменял – и все кардинально изменилось. Что говорить, если после сбора побил пять национальных рекордов. Ну, и тренеры и специалисты поменяли свое мнение обо мне.

Сейчас понимаю, насколько важна связка спортсмен – тренер. Люди должны чувствовать друг друга, не должно быть никаких разногласий в работе. А если есть какие-то противоречия, необходимо находить компромиссы.

– Если в двух словах, что поменял в технике?

– Убрал лишнее сопротивление. Раньше мало вытягивал ноги – скорость оказывалась меньше. Плюс сейчас спину стараюсь прокидывать вперед, что также помогает быстрее плыть. Вроде, небольшие нюансы, но поменялось многое. Тренер знает меня больше 15 лет, знает все мои особенности в плане здоровья, выносливости, развития, силы.

– Получается, ты стал показывать высокие результаты в достаточно зрелом возрасте.

– Да, я поздний и по развитию, и по результатам.

– Когда смотрел на сверстников, которые вымахали мужиками, не было обидно видеть себя, щупленького, в зеркало?

– Задавал себе вопрос, почему так происходит. Почему все здоровые, а я такой щуплый. Впрочем, это все индивидуально. Сейчас смотрю на сборные Беларуси, России – там все худенькие. А вот иностранцы – настоящие «кабаны». Не знаю, с чем это связано. Хотя, думаю, если я наберу больше мышечной массы, то просто утону :)

– Помимо плавания есть же тренировки в тренажерном зале?

– Конечно. У нас чередование: в какие-то дни силовые упражнения на руки, пресс, а в какие-то – на корпус. Но пловцы никогда не стремятся увеличить объем мышц. Главное – это увеличить их силу.

Боится плавать в реках и озерах после того, как покатался на волнах

– Ты говорил, что не любишь плавать на спине. А австралиец Ян Торп, пятикратный олимпийский чемпион, говорил, что для достижения максимального результата как минимум 10 процентов тренировок нужно уделять нелюбимому упражнению. Ты так делаешь?

– Есть такое. Сам понимаю, что нужно так делать. Но после того, как не попал на Олимпиаду в Рио…

– Как так получилось?

– Пообещали, что обязательно пригласят, я готовился, выполнил отбор, но в итоге все равно не попал в окончательный список сборной. Просто не пришло приглашение по норме В, на которое все надеялись. Не знаю, почему так случилось, но было обидно.

Так вот, после того за три года ни разу не проплыл на спине. А когда вернулся к этому стилю, то рука не так вытягивалась, то еще были какие-то проблемы. Тогда понял, что стоит уделять внимание на тренировках даже нелюбимому упражнению.

– Ты никогда в жизни не боялся утонуть?

– Нет. Но у меня есть страх открытой воды. В бассейне чувствую себя комфортно, а вот в реках, морях и озерах, когда ныряешь в непрозрачную воду и не знаешь, что на дне, становится страшно. Этот страх появился в 2014 году. Были с командой в Таиланде и решили покататься на волнах. То есть идет волна, ты всем телом на нее ложишься и таким образом плывешь вперед. Но когда пару раз я ударился о дно, понял, что это не так уж и безопасно.

– Тебе важно чувствовать дно?

– Не сказал бы. Главное, чтобы бортики были видны :).

– Если утонуть ты не боялся, то был ли страх удариться о бортик?

– Так у меня раньше это была частая практика. Когда на спине плыл, бился о бортик, в том числе головой. Но ничего страшного. Со временем становится легко контролировать расстояние и понимать, где финиш. Мы даже примерно знаем, сколько нужно гребков сделать, чтобы проплыть дистанцию.

– Какое расстояние ты обычно преодолеваешь за тренировку?

– Так как мой тренер Елена Малюско не большой любитель длинных заплывов – она предпочитает интенсивнее поработать, чем больше поплавать, – то не так уж много. От четырех километров до пяти с половиной. Мой максимум – шесть с половиной. А есть ребята, которые преодолевают и по семь километров, и больше.

– Никогда не хотел проверить, сколько сможешь проплыть?

– Были мысли поучаствовать в 10-километровом марафоне в Молодечно. Причем, что самое забавное, такой заплыв проходит в 25-метровом бассейне. И так 10 км туда-обратно в таком маленьком бассейне. Было и у меня желание, но никогда не получалось поехать из-за времени. А если получится? Уже, наверное, нет. Я больше сконцентрирован на спринте, а не на таких дистанциях.

– Россиянин Евгений Коротышкин как-то говорил, что плавание – один из самых безопасных видов спорта, риск травмы минимален.

– С одной стороны он прав. Но с другой – травм у нас все равно очень много. В основном они связаны с суставами. У кого-то колени, у другого плечи, локти. Но, мне кажется, у каждого пловца были проблемы с плечами, на них приходится основная нагрузка. Бывает, что недостаточно времени уделил массажу или растяжке – и все, потянул мышцу, она будет потом долго болеть.

– У тебя были травмы?

– Случалось. Но не слишком серьезные, болевые ощущения длились буквально пару месяцев. Сейчас, правда, проблемы с локтями. Уже восемь месяцев пытаюсь от них избавиться, залечить.

– В легкой атлетике бывает, что прямо на дорожке у спортсмена случается травма или судорога. Реально ли такое в плавании?

– Конечно. Судорога вообще бывает нередко, особенно на тренировке. Но в таком случае можно остановиться, передохнуть. А вот во время соревнований что делать? Все равно корячишься, плывешь, приходится терпеть. Я сам пару раз сталкивался с таким, финишировал через не могу. И результаты, естественно, были не самые лучшие.

Суеверен, но на соревнованиях в Беларуси не дают соблюдать ритуалы

– О чем ты думаешь во время заплыва?

– А так точно и не скажу. Что-то мелькает в голове, что-то проносится, но на финише сразу же обо всем забываю.

– А какие мысли перед прыжком в воду?

– Тут стоит сказать, что все спортсмены в той или иной степени суеверны. У всех есть определенные предстартовые ритуалы. Главное, чтобы было время на них. А то у нас, на чемпионатах Беларуси, старт дают настолько быстро, что не успеваешь ничего сделать. Сколько мы ни ругались с организаторами, сколько ни указывали, что выход спортсмена и старт должны разделять три минуты, ничего не меняется. Я выхожу, еще стою в мастерке – дают свисток, мол, на тумбочку. Такое сразу выбивает из колеи. Естественно, я не становлюсь на тумбочку, раздеваюсь и готовлюсь в своем ритме. Меня спрашивают, почему я так долго все делаю, задерживаю весь заплыв. Так по всем стандартам имею на это право. Ребята, которые первые вышли, долго потом ждут? Так никто ж не заставляет их раздеваться. Пускай сядет, настроится, разомнется. Донести до нашего судейства мировые правила не получается.

– Ты и музыку не успеваешь послушать?

– Перед выходом к бассейну слушаю.

– Всегда привлекают внимание пловцы, которые выходят к дорожкам в темных плавательных очках и в огромных наушниках.

– Они так уходят в себя и отгораживаются ото всех. Я же очень редко надеваю наушники. Привык к такому. Да, бывало, что выходил с наушниками, но, если честно, никогда не мог найти музыку, которая меня реально мотивировала бы или отвлекала от всего окружающего. Стараюсь сам абстрагироваться.

– А когда были наушники, что в них играло?

– В плейере стоит плейлист и играет все подряд. Вообще непринципиальный в плане музыки, слушаю абсолютно все. Начиная от 80-х, заканчивая сегодняшним днем – абсолютно все.

– Вспомнишь, на каком концерте был последний раз?

– Есть такая рок-группа «Anacondaz». Давненько уже было, года четыре назад. Концерт был в одном из клубов Минска. Впечатления остались хорошие, все понравилось.

– Есть концерт, который особенно запал в душу?

– А на самом деле я не такой уж и ярый поклонник таких мероприятий. Возможно, это связано с тем, что просто банально не хватает времени. Вот если бы не занимался спортом, то, наверное, на концертах бывал бы чаще.

– Есть группа или исполнитель, которого ты бы хотел послушать вживую?

– Пожалуй, сходил бы на концерт Макса Коржа.

– В более раннем возрасте от кого фанател?

– Помню, в детстве нравились две группы – «Звери» и «Иванушки International».

***

– Ты сказал, что спортсмены суеверны. Расскажи о своих суевериях.

– Это индивидуальный момент, не хотелось бы отвечать. Но свои определенные пунктики есть.

– Хоть одну примету назови, ну пожалуйста.

– Допустим, у меня есть определенный текст, который перед каждым стартом проговариваю в голове. Все движения идут в определенном порядке, на тумбочку захожу с одной и той же ноги – левой. Во время чемпионатов Беларуси даже комментаторы замечали, что я все время повторяю одни и те же движения. Для меня это ритуал, не могу по-другому. Да и выполняю все, если честно, на автомате.

– Некоторые футболисты не разрешают дотрагиваться до своих бутс. А в плавании как обстоят дела?

– Никому никогда не доверяешь свои очки и шапочку.

Любит фастфуд, но проблем с весом не было после того, как согнал «мамончик»

– Знаю, что один из пунктов твоих расходов – фаст-фуд. Иногда ты можешь поесть в ресторанах быстрого питания.

– Да, это правда, я не такой уж ярый сторонник ЗОЖ. Перед стартами себя ограничиваю, но иногда и фаст-фуд бывает полезен, когда нужно восстановить быстрые углеводы. Даже тренер на соревнованиях нам это советует. Да, не совсем спортивное питание, но иногда это все-таки полезно.

– Какой у тебя рост и вес?

– 194 см и 86 кг.

– Недовес?

– Вообще, скажу, что меньше 86 кг я не весил с 2015 года. В прошлом сезоне цифра достигала 92 кг. За полгода согнал. И сейчас, когда начинаю есть все подряд, в сладком вообще себя не ограничиваю, вес все равно не меняется. Может, метаболизм такой. Хотя в 20 лет у меня был жесткий недовес. Разница между весом и ростом была 24. Условно говоря, рост – 194 см, а вес – 70 кг. На меня было страшно смотреть, настоящий скелет.

– Случаи с лишним весом бывали?

– В прошлом январе отдохнул после чемпионата мира, приехал из отпуска с весом почти в 93 кг, мамончик появился. Посмотрел на себя со стороны – Боже мой! Но, если честно, реальных проблем с лишним весом никогда не было.

– Отдохнуть удается часто?

– Зимой отпуск дней пять и летом недели две. И все.

– Судя по твоему инстаграму, жить и путешествовать ты успеваешь.

– Так это все сборы. Когда выпадает какой-то свободный день, с ребятами стараемся выбраться, посмотреть что-то интересное. Ведь потом на такие путешествия времени вообще не будет. Да, глядя на мой инстаграм, реально можно решить, что я езжу не тренироваться, а отдыхать. На самом деле, времени, чтобы расслабиться, очень мало.

– Но иногда все-таки удается посмотреть достопримечательности или сфотографироваться с детенышем гепарда?

– Да, было такое. В 2016 году в Африке удалось сделать фотографию. Поехали в заповедник, где были львы, тигры, гепарды. И с некоторыми животными можно было контактировать. Поначалу было страшно, если честно, не очень комфортно. Но когда убедился, что за зверями смотрят люди, стало спокойнее.

Раньше реагировал на «диванные войска»

– Насколько знаю, твой лучший друг – тоже пловец, россиянин Кирилл Пригода. Дружите вы уже давно. И, по его словам, спорт никогда не становился помехой вашей дружбе. Но бывало такое, чтобы ты терял контакт с людьми, прекращал общение из-за спорта и соперничества?

– Нет, просто потому, что к дружбе отношусь ответственно, для меня это серьезное понятие. Не каждого человека могу назвать другом. А вот знакомые, товарищи – их много, в том числе людей из спорта.

– Кирилл мне рассказывал, что фраза «не расстраивайся, все будет нормально», у вас не прокатывает.

– Она просто бесит! Когда после неудачного старта к тебе подходят и пытаются таким образом успокоить… Ох, нет. Лучше побудь рядом, помолчи. А такие фразы, как «не расстраивайся», раздражают. Помню, когда не поехал на Олимпиаду, ко мне подходили и говорили: «Ну, ничего страшного. Не следующую поедешь». Люди, вы понимаете, что Игры раз в четыре года? Они не завтра. Те, кто прошел через неудачи в спорте, какие-то поражения, так говорить не станет.

– Что тебя еще может вывести из себя?

– На самом деле ничего. Даже когда пытаются как-то задеть, особо не реагирую.

– Критика?

– Раньше немного задевала, а сейчас спокойно к этому отношусь. Даже когда читаю комментарии под интервью, думаю: «Боже мой, вот пишут диванные войска. Вы этого не знаете, вы этого не проходили. А пишете комментарии». Иногда критикуют, что спортсмены работают по два часа в день, а другим приходится по восемь часов вкалывать на заводе. Так я за эти два часа здоровья трачу больше, чем ты за восемь.

В любом случае, раньше меня это задевало, а сейчас понимаю, что у каждого свое мнение, всем мил не будешь.

С допингом не сталкивался, но считает нынешние наказания чересчур жесткими

– Тебя не напрягает то, что происходит сейчас в белорусском плавании? Главного тренера сборной Наталью Шоломицкую фактически вынудили написать заявление по собственному желанию, искали ей замену за ее же спиной.

– Да, проблем много, но они не должны касаться спортсменов. Не всегда люди сходятся по каким-то рабочим моментам, по характерам, но я считаю, что любые разборки не должны затрагивать спортсменов. Это проблемы тех, кто наверху.

– Недавно произошел еще один скандал, но уже в мировом плавании. Связан он с китайцем Сунь Яном, который молотком разбил пробирки со своими допинг-пробами, но Международная федерация плавания его простила. В одном из интервью ты как-то плавно ушел от ответа, не захотел комментировать ситуацию.

– Многие эту тему обсуждают, высказывают свое мнение. Но я там не был, подробностей не знаю, поэтому и предпочитаю молчать. Может, и не настолько правдива информация, насколько ее подают в прессе. Да, были терки на чемпионате мира потом, спортсмены некоторые не хотели стоять с китайцем на пьедестале, пожимать ему руку. Но, насколько знаю, у пловцов личные какие-то конфликты были. В любом случае не хочу ни на кого наговаривать, если не владею ситуацией. Все пускай решит суд, компетентные органы.

– Насколько распространен в плавании допинг?

– Это далеко не чистый спорт. Но, честно, не хотелось бы эту тему обсуждать.

– Никогда не сталкивался с допингом?

– Нет, и не хочу, тем более в нашей стране. У нас такая тема – страшное дело. Ввели уголовную ответственность, что по мне реально жесткий перебор. Ладно, заплатишь штрафы, но за что попадать на зону? Тебе могут подсыпать что-то, ситуации бывают разные, а тебя сажают в тюрьму. Это слишком.

Ведет дневник, не хочет быть тренером

– У тебя в Фэйсбуке нашел книгу «I’m legend», а на обложке – ты.

– Моя мама в интернете нашла такую обложку и поставила на фото меня :)

. Были потом вопросы, где книга, почему никто о ней не слышал.

– Ты легенда?

– Нет.

– Книгу твою увидим?

– Не знаю. Хотя мне нравится описывать свои состояния. И, если честно, у меня есть личный дневник. С сентября 2018 года веду. Записываю тренировки, свое состояние, поведение в воде, перед стартом. Анализирую все. И мне это приносит удовольствие. Но записи пока только для себя.

– Думал о своей жизни после плавания?

– Пока об этом не задумывался, но, однозначно, тренером работать не хочу. Опыт есть, поэтому и не хочется продолжать. Особенно когда работаешь с маленькими детьми, это очень выматывает. Плюс в нашей стране за такую зарплату… Даже не знаю, в чем хотел бы себя найти. Может, в каком-нибудь бизнесе, сам бы что-нибудь попробовал. Хотя в прошлом году закончил БГУФК – по специальности я тренер. Но в этой профессии точно себя не вижу.

Показал топ-результат, но не словил звездной болезни. Об Олимпиаде тоже не думает

– Нынешний сезон складывается замечательно. Весной на турнире памяти Камилы Мюффы ты показал второй в истории мирового плавания результат – 58,29 секунды – на стометровке брассом, взял несколько золотых медалей на этапах Кубка мира, стал лучшим из белорусов на чемпионате мира по водным видам спорта-2019, да и успел побыть лидером общего мирового зачета. Понимаешь, какие на тебя возлагаются надежды на Олимпиаде-2020?

– На самом деле с этой проблемой – ожиданиями – столкнулся на чемпионате мира. Когда показал 58,29, стали говорить, что точно должен взять медаль на ЧМ. Но, на самом деле, там на меня давил груз ответственности, может, он и помешал. Все мы живые люди, многое может произойти. Сейчас спрашивают, готов ли я побеждать на Олимпиаде, еще что-то. Во-первых, я никогда ничего не загадываю. И когда спрашивают, на какое место я рассчитываю на том или ином турнире, говорю, что рассчитываю просто на свой лучший результат. То же самое скажу и про Игры-2020. Стараюсь о них не думать.

– Результат 58,29 с – это, мягко говоря, круто.

– Ну да.

– Как-то ты спокойно об этом говоришь.

– Просто не считаю это чем-то сверхъестественным. Установить мировой рекорд – круто, но это всего лишь твое личное достижение, не более. Каждый может чего-то добиться. Но некоторые ловят звездную болезнь. Я же останавливаться на достигнутом не хочу. Буду стремиться улучшить это время. И о звездной болезни даже не говорю. Я такой же простой, как и раньше, когда проплывал стометровку более чем за минуту.