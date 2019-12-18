Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России 2 18.12.2019, 19:37

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Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената.

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената. «За» проголосовали 17 членов комитета, «против» — 5, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Однако сроки голосования по законопроекту в сенате не могут быть предсказаны, поскольку лидер сенатского большинства (сейчас это республиканец Митч Макконелл) обладает гибкими полномочиями по определению графика работы палаты. Считается, что Макконелл не поддерживает ужесточение санкций против России.

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена еще летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса.

Какие санкции содержатся в DASKA

DASKA предусматривает:

санкции против нового суверенного долга России;

санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;

ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России;

ограничения, направленные против разработки сырой нефти в России;

санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, лиц и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.

Множество отчетов по России

В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию «Кремлевского доклада» (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.

Кроме того, законопроект предполагает, что спустя полгода после вступления его в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма (сейчас в этом списке Госдепартамента четыре государства: Иран, КНДР, Судан и Сирия).

Ведущие отраслевые ассоциации США — Американская торговая палата и Американский институт нефти — предостерегли сенат от принятия DASKA, написав в комитет, что столь жесткие санкции ударят по бизнесу США и их союзников и не позволят обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов.