Вне Европы 3 Игорь Яковенко

18.12.2019, 20:00

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Игорь Яковенко

Лавров наябедничал на Евросоюз в «Российской газете».

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал в правительственной "Российской газете" статью под названием "Соседи по Европе", в которой изложил свои обиды на Евросоюз. Обид у Сергея Викторовича на европейских соседей накопилось много, но если их суммировать, то все сводится к тому, что на главный русский вопрос "ты меня уважаешь?" европейцы русским отвечают отрицательно.

"К сожалению, многими на Западе общеевропейская перспектива стала восприниматься исключительно через призму "победы в холодной войне", - жалуется Лавров. – "На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности". Конец цитаты.

Ощущать себя одним из "неких концентрических кругов", конечно, досадно. Но главная обида Лаврова не в этой геометрической ущемленности, а в том, что нам "подбрасывают" чуждые нормы и ценности. "В конкретном преломлении в наших отношениях с Брюсселем все чаще мы становились свидетелями "абсолютизации" еэсовских наднациональных норм и попыток их ретроактивного применения ко всем остальным странам. Нам предлагалось принять "готовые", "сваренные" внутри ЕС решения, не предполагавшие ни их обсуждения с нами, ни учет российских интересов. Проще говоря - встать в фарватер и идти "правильным" курсом, а также безоговорочно принять трактовку "общих ценностей", зачастую формировавшихся вразрез с европейской цивилизационной традицией, основанной на христианстве". Конец цитаты.

В лавровском перечне обид, нанесенных европейцами, - инициатива "Восточное партнерство", результатом которой по версии Лаврова стал "отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы". Сергей Викторович прикидывается, что не в курсе, что сами "ближайшие соседи" мечтают разорвать эти "многовековые узы" и спрятаться от приставучего соседа за щитом НАТО.

Но главная обида Лаврова в том, что европейцы русских вообще за людей, то есть, за европейцев не считают: "В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю. Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления".

К "приравнивающим" резолюциям мы еще вернемся, но сначала об истории, географии и связанной с ними европейской идентичности. Античные авторы проводили восточную границу Европы по Дону и эта традиция сохранялась почти два тысячелетия. В начале 16 века Рабле перечислял в одном ряду "московитов, индийцев, персов и троглодитов". В Европе 16-го века в качестве главного сочинения о России воспринимались изданные в 1549 году "Записки о Московии" Сигизмунда фон Герберштейна, который называет Москву городом, расположенным в Азии. Восприятие России как "Другого" было частью европейской идентичности и это отгораживание являлось результатом неприятия политического устройства России, которое не без основания считалось деспотическим и царящих в ней нравов, воспринимаемых европейцами как дикость.

Сегодняшняя путинская Россия с ее самодержавным типом власти, отсутствием прав и свобод граждан, агрессивной внешней политикой и демонстративным нарушением норм международного права сама поставила себя вне Европы. Поэтому сегодня восточная граница Европы проходит не по хребту Уральских гор, как это считалось со времен В.Н.Татищева, а совпадает с западной границей Российской Федерации. Поскольку Европа это понятие, прежде всего, политическое, цивилизационное и ценностное, а не географическое. С точки зрения географии Европа лишь небольшая часть континента Евразия, практически полуостров. Гордое имя "части света" Европа получает в связи со своей уникальной исторической ролью в качестве локомотива прогресса в науке, культуре и просвещении, в формировании современных стандартов политической и экономической жизни.

Путин, развязав войну в Европе, аннексировав территории, сначала Грузии, затем Украины, своими руками передвинул границу Европы на запад, исключив Россию из политического и ценностного европейского пространства. Нельзя устраивать теракты в Европе, убивать в европейских городах людей потому что они не нравятся Путину и считать себя частью Европы.

Что же касается обиды на "евроструктуры", которые принимают резолюции, приравнивающие сталинизм к фашизму, то Лаврову и прочей путинской обслуге надо обижаться на себя поскольку такие резолюции должен был принять российский парламент и подписать президент для того, чтобы оставить Сталина в истории, как это сделали немцы с Гитлером, а не тащить его с собой в настоящее и будущее, как это делает Путин и его окружение.

Лавров назвал свою статью: "Соседи по Европе". Когда в коммунальной квартире на общую кухню выползает сосед-алкоголик, и, обводя притихших соседей мутным взглядом угрожающе вопрошает: "вы меня уважаете?", у жильцов коммуналки есть три варианта ответа – вызвать участкового, самим связать буйного алкаша, или уйти в свои комнаты и покрепче запереть двери. Поскольку глобальный участковый в данный момент ушел в отпуск по семейным обстоятельствам, а собственных сил у жильцов европейской коммуналки не хватает, им приходится покрепче запирать двери и ждать в надежде что восточный сосед, наконец, проспится и перестанет безобразничать…

Игорь Яковенко, blogspot.com