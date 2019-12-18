Получить водительскую медсправку станет проще 1 18.12.2019, 20:12

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Иллюстрационное фото

Кандидаты в водители смогут получать за один день.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает о том, что в ведомстве издан приказ «О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий». Теперь, как ожидается, получить водительскую медсправку станет проще, пишет «Онлайнер».

В столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике №7 кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В» смогут получать за один день медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами.

Как пояснили в Минздраве, пилотный проект будет реализовываться в течение 6 месяцев в отношении здоровых и практически здоровых граждан, которые по состоянию здоровья в соответствии с Инструкцией о порядке проведения диспансеризации, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2016 г. №96, отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех учреждений здравоохранения, которые участвуют в реализации проекта.

— Механизм получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, прост. Для ее получения кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну, — рассказали в Минздраве.

На сайтах всех трех учреждений размещен перечень документов, которые необходимо предоставить для медицинского освидетельствования — кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования — водителям:

паспорт;

военный билет (при наличии);

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Также прописаны критерии отнесения граждан к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медицинское освидетельствование — но не ранее чем через 5 рабочих дней после осуществления записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.

— Специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета, — рассказали в Министерстве здравоохранения.

При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение двух лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии, гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.

— В случае отнесения кандидата в водители или водителя к группе диспансерного наблюдения Д (III) (по результатам предварительного анализа информации, содержащейся в выписке из медицинских документов) или необходимости проведения дополнительного обследования, кандидат в водители или водитель информируется о невозможности дальнейшего участия в проекте. В таком случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование или обязательное медицинское переосвидетельствование в порядке, установленном законодательством, — рассказали в Минздраве.

Сообщается, что в случае если через 6 месяцев пилотный проект получит поддержку граждан и медицинского сообщества, то он будет признан успешным и будет распространен на все регионы Беларуси.