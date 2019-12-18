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Израильский военнослужащий: На акции я хожу с бело-красно-белым флагом

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  • 18.12.2019, 20:21
Израильский военнослужащий: На акции я хожу с бело-красно-белым флагом

Борис Давид Болте поднял флаг Израиля на перезахоронении Калиновского.

«Я написал проект Конституции, чтобы когда возникнет свободная Беларусь, осуществить его», – говорит Борис Давид Болте, живущий в Израиле.

Герой сюжета «Белсата» переехал в Израиль с родителями в 2005-м, когда ему было тринадцать. Отслужил в израильской армии. Сейчас учится на историка и политолога. Борис мечтает применить свои знания на практике, поэтому и написал проект Конституции.

Также парень устраивает белорусские акции. Благодаря ему на израильских улицах неоднократно развевался бело-красно-белый флаг. А на перезахоронении Кастуся Калиновского и других повстанцев в Вильнюсе он поднял израильский.

Больше о Борисе Давиде Болте – в сюжете программы «Белорусский мир».


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