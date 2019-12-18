Перевозчики пришли в Минтранс с требованием вернуть «дозволы» на поездки в Польшу 1 18.12.2019, 21:06

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Утром в Бресте перевозчики намеренно затруднили движение на перекрестке у трассы М1.

Сегодня в 10 утра в Бресте два десятка машин намеренно затруднили движение на перекрестке у трассы М1, ведущей к границе. Было сложно проехать в течение 5 минут. Говорят, это было предупреждением. В это время в Минске у входа в Министерство транспорта и коммуникаций собралось около 30 представителей разных фирм: приехали мужчины и женщины из столицы и регионов. После недолгого обсуждения группа направилась в здание ведомства. Охранник после телефонного звонка разрешил пройти. Перевозчики сказали — никакого приглашения или согласования не было, просто пришли озвучить проблемы и требования. По их мнению, новые правила распределения разрешений на выезд в Польшу, разработанные Минтрансом, приведут их к банкротству. Ведомство парирует: есть и другие страны, куда можно ездить, пишет «Онлайнер».

В чем проблема?

Фуры компаний, которые занимаются международными грузоперевозками, выезжают за границу с пакетом документов. Среди них должен быть тот самый «дозвол» — разрешение на проезд по территории другого государства. Без него любой полицейский или транспортник выпишет немалый штраф. Этими «дозволами» министерства двух стран обмениваются по паритету — равное количество обоим государствам.

До недавнего времени на польском направлении все было более-менее спокойно. Но в последние месяцы года в Минтрансе приняли новую политику распределения разрешений. Досталось не всем перевозчикам. Ведомство предлагает рассматривать другие — помимо Польши — направления. Мелкие предприниматели же говорят об увольнении сотрудников, долгах банкам, крахе бизнеса.

Итак, на год Беларусь получила от Польши 199 тысяч «дозволов», столько же досталось и западным соседям. Больше их не станет — поляки, говорят в Минтрансе, в этом не заинтересованы. Долгое время 199 тысяч «поездок» распределялись между белорусскими компания-перевозчиками в такой пропорции, что конфликтов удавалось избежать. По словам руководства ведомства, при старой системе в конце года разрешений постоянно не хватало: «Польские квоты закончились в ноябре этого года. Мы попросили поляков часть разрешений из 2020 года на ноябрь — декабрь 2019-го. Нам предоставили 10 тысяч. Но тех 189 тысяч, которые останутся в следующем году, хватит в лучшем случае до октября — если эту квоту не распределять. Потому мы пошли по пути максимальной отдачи при ограниченном ресурсе».

Масштаб ситуации

Как выглядит этот путь? Разработали формулу, которая и распределяет «дозволы». Основа формулы — прибыль. Условно в Минтрансе считают: чем больше заработок с одной машины, тем более эффективна работа компании, тем больше «дозволов» она должна получить. Цитируем: «Ограниченные ресурсы должны использоваться максимально эффективно». Если точно: средняя выручка в РБ на одно ТС — 104 тысячи. Разрешения распределялись между теми компаниями, которые достигли 40% от средней выручки — от 41,799 тысячи.

По данным Минтранса, всего в стране 3850 перевозчиков. Шестьсот из них остались без «дозволов». В ведомстве говорят, что именно эти компании и их сотрудники поднимают шум в СМИ — далеко не все мелкие перевозчики остались без разрешений.

У самих перевозчиков другие данные. Бизнесмены говорят, что не довольны распределением двух третей компаний («из 1200, входящих в нашу группу, — 800»). В основном нечестным дележ считают небольшие перевозчики, которым не досталось совсем либо досталось слишком мало. В ситуации, когда более крупные фирмы получают бóльшие квоты, видится процесс монополизации и уничтожения мелких конкурентов, считает малый бизнес.

Акция, митинг и требование обсуждения

Перевозчики говорят, что в 2019 году наблюдался масштабный прирост грузовиков в стране. В условиях, когда квот больше не становится, проблем не избежать. Новая формула от Минтранса возмутила какой-то процент перевозчиков (как уже сказано, данные разнятся). Поначалу о проблеме просто говорили внутри сообщества, создали чат в мессенджере для обсуждения и координации, по возможности привлекали СМИ. Позже была создана петиция. Ответы из исполкомов и министерства устроили не всех, в Минтранс стали приходить группы перевозчиков со своими предложениями и переживаниями насчет банкротства. Ситуация не изменялась, накал нарастал.

Сегодня утром в Бресте перевозчики частично блокировали проезд по Каменецкому кольцу в северной части города — через него проходит трасса M1 (ведет к пункту пропуска «Козловичи»), рядом расположено здание Транспортной инспекции области. Это была так называемая предупредительная акция: фуры задержались на кольце на 5 минут, не перекрыли трассу полностью, тем не менее движение тут же стало затрудненным, образовался затор. В акции приняло участие 5 фур и около 15 легковушек — просто чтобы показать, что можно устроить даже небольшим количеством транспорта. При этом водители не нарушали ПДД — просто ездили по кругу.

Позже все участники остановились на АЗС. Как пишет «Виртуальный Брест», на станцию подъехали машины Транспортной инспекции, ГАИ, на пассажирских сиденьях были замечены сотрудники ОМОНа. Акция прошла без конфликтов, закончилась обсуждением дальнейших действий.

В это время в Минске у входа в Минтранс собралось около 30 представителей разных фирм. Без приглашения или согласования они пришли озвучить проблемы и требования. В здании в этот момент проходил брифинг с представителями телевидения и других госСМИ на тему «Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу». Без лишних разъяснений группа разместилась в приемном зале замминистра. Алексей Ляхнович согласился на встречу.

Претензии перевозчиков и позиция Минтранса

Обсуждение было довольно эмоциональным. Как бы то ни было, обе стороны изложили свои позиции. Приведем главные тезисы беседы в формате диалога.

Перевозчики (П): Мы хотим, чтобы система выдачи разрешений действовала как прежде: для 60 процентов от парка, с обменом старого «дозвола» на новый раз в 10 дней. Хватило бы и малым предприятиям, и большим. Нехватка раньше была, но только в декабре. Особых неудобств не было. По новой формуле некоторые коллеги просто прекращают работу с самого начала года. Разрешений же не стало меньше, но внезапно появилась масса недовольных — очевидно, из-за неграмотного распределения.

Алексей Ляхнович, замминистра (М): Об увеличении квот с Польшей договориться не удалось — за четыре раунда. На последней встрече я предложил безразрешительную систему. Идею не поддержали, их позиция была в том, чтобы снизить число «дозволов» на 15 тысяч. Представители РП ставили в упрек, что наша страна неэффективно использует уже выданные разрешения. К сожалению, польским перевозчикам столько разрешений не нужно, они используют не больше половины. А обмен происходит на паритете: равное количество для обеих сторон. В итоге количество разрешений не уменьшили на условиях, что Беларусь будет использовать их более эффективно. Ограниченные ресурсы должны использоваться максимально эффективно. Потому разрешения достались компаниям с наибольшей выручкой на единицу ТС.

П: Мы считаем, разрешения достались крупным игрокам рынка. Они без «дозволов» не умрут, а некоторые мелкие игроки вынуждены будут закрыться. Еще один факт. Огромное количество компаний работают «на перецепке»: европейский перевозчик тянет прицеп до Польши, там его цепляет белорусский тягач (он-то и имеет разрешение), пересекает границу и передает прицеп российской фуре, ведь РФ — конечный пункт доставки груза. У России не хватает разрешений, потому они используют наши. Порой, один такой тягач из Беларуси оформляет по три «дозвола» за сутки. Перевозчик может оформить выручку как в РФ, так и в РБ. В сложившейся ситуации выбирают нашу страну, прибыль завышают.

М: Работу над инструкцией по распределению разрешений мы вели с 2017 года — очень долго, в несколько этапов, с участием представителей перевозчиков. Около 9 месяцев документ «висел» на сайте Минтранса, принимались замечания и предложения. Весь бизнес, который хотел высказаться, это сделал. В итоге выбрали три формулы, вынесли их на голосование. Выбрали одну, ныне действующую.

Отмечу, на стадии обсуждения больше высказывались некрупные игроки. Их аргументом было подозрение, что кто-то может завышать выручку. Ранее у нас не было возможности проверить предоставляемые компаниями цифры. Новая инструкция дала такую возможность — через МНС. В итоге крупные перевозчики, указавшие завышенные суммы, оказались с меньшим количеством разрешений. А бóльшая часть «дозволов» на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу — 96% компаний имеют до 30 автомобилей, из них 52% — микроорганизации, имеющие до 5 автомобилей на предприятие. Крупных перевозчиков — 1%.

Сегодня озвучено много слов. Однако чтобы отменить существующую формулу — предложите свою. Такую, чтобы распределение было справедливым, а эффективность выросла. Если этот совет будет дельным, обещаю вывесить его на сайте и перейти к общественным обсуждениям.

П: Просто верните старую систему. Нам придется продать половину машин и распределить выручку на оставшиеся — и сразу в ваших глазах мы станем эффективными.

Насчет голосования за новую формулу на вашем сайте — многие не видели проект. Голосование прошло за две недели, 40% набрала одна формула, другая — 50%, а действующая — 3% голосов. В интервью на ТВ глава Минтранса заявил, что внедрили что-то среднее — «чтобы ни тем, ни тем». Поразительно! Для кого-то новая формула означает банкротство и долги по лизингу и кредиту. При этом есть фирмы, которые не просили, но все равно получили разрешения. С другой стороны — те компании, которые работают только на польском направлении, остались без «дозволов». Нам говорят «дорастите выручку», но сделать этого мы не можем, потому как нет разрешений в Польшу, чтобы начать.

М: При возврате к старой системе упадет экспорт. Существуют страны, с которыми мы сотрудничаем на безразрешительной основе, скоро будем подписывать соглашение с Украиной и Молдовой. Есть и другие государства, в которые имеется достаточное количество разрешений. Там тоже есть рынки. Работая на этих направлениях, мелкие перевозчики могут дорастить выручку и в итоге получить больше разрешений в Польшу.

В первом полугодии 2020 года никаких дополнительных «дозволов» не будет, все уже распределено. По итогам шести месяцев мы, возможно, посмотрим на использование разрешений. Если не будет дефицита или плодотворно пройдут переговоры с польской стороной (в апреле-мае), в третьем квартале мы отменим распределение «дозволов» на основе выручки.

П: В таком случае отмените сейчас распределение в Россию. Это будет честным.

М: У нас по договорам есть время на эту процедуру до 20 декабря. Так что у нас нет выхода, тут мы заложники законодательства.

П: Вы говорите нам «подождите». А что нам сказать банку, требующему платежей по кредиту? «Подождите до третьего квартала»? Вы говорите, недоволен небольшой процент перевозчиков. У нас другие данные, и речь о большинстве, если считать физлиц, а не транспортные средства.

М: Сейчас мы встретились очень малым составом, здесь не более 3% от всех перевозчиков. Но правильным будет диалог со 100-процентным составом перевозчиков, с общим открытым голосованием за дальнейшую систему распределения разрешений. Мы разместим приглашение на сайте, примем представителей от всех 3850 компаний. Но каждому нужно будет предоставить документ, подтверждающий его работу в компании, чтобы на встрече не было двух сотрудников одной фирмы. Вес каждого голоса будет считаться по соотношению с количеством транспорта.

П: Мы считаем справедливым, если у каждого перевозчика будет один голос, без привязки к ТС. Иначе крупные игроки нас задавят. Однако на встречу в полном составе мы согласны.

Предварительно встреча назначена на следующую неделю.