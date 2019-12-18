В декабре в Беларуси распустились подснежники, колокольчики, одуванчики и магнолии 1 18.12.2019, 21:29

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Появились не только цветы, но и пчелы. Фото: facebook.com/mila.markova.73

Погода в Беларуси продолжает удивлять.

Вторая половина декабря, на днях католики отметят Рождество, Новый год наступает. А вместо снега и морозов на термометре устойчивый плюс! Максимальную температуру воздуха зафиксировали в среду на юго-западе Беларуси +11. Столько же тепла прогнозируют синоптики на ближайшие выходные в Брестской области. Мало того - на юге страны сияет солнце! Кажется, что на улице март, пишет kp.by.

В декабре в Беларуси распустились весенние цветы. Фото: facebook.com/toma.ivanova.33

- Сказка про подснежники на Новый год вроде и не сказка уже, - шутят в соцсетях.

Снег еще не выпал, а подснежники уже появились. Фото: vk.com/id29543083

Действительно, пользователи начали публиковать фото цветущих растений на своих дачах, в лесу и в городах. Когда в сентябре каштаны и яблони цветут, уже не так удивляешься - но чтобы в декабре! Что творится с погодой?

- В последнее время наблюдается очень теплая погода. В минувшие сутки в целом по стране среднесуточная температура воздуха была на 6-9 градусов выше климатической нормы, - комментируют в Белгидромете. - И в ближайшие выходные погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 градуса по северо-востоку до +10 градусов по юго-западу.

А это - колокольчики у минского подъезда. Фото: facebook.com/sabina.brilo

Аномально теплому декабрю радуются на всем материке - от Владивостока до Португалии. Многие постят в соцсетях, что у кого цветет на грядке. Фото цветущей розы и маргариток в Минске опубликовала на своей странице в соцсетях радиоведущая Тамара Вятская.

Поэтесса из Минска Сабина Брило сфотографировала у своего подъезда колокольчики. А художница Людмила Курилович заметила и запечатлела на цветке шмеля.

- Глазам своим не поверила! - пишет Ольга из Минска, рассказывая, как увидела одуванчик, но не успела сфотографировать..

В основном цветут травянистые растения и кустарники: колокольчики, одуванчики, верба, сирень, магнолии и те самые подснежники - как в сказке! Кстати, цветы появились даже в Москве и других более северных городах России.

В Березинском биосферном заповеднике тоже заметили декабрьское цветение. Там под россыпью инея появились цветки перелески благородной, или печеночницы - в окрестностях деревни Домжерицы Лепельского района. Даже на севере Беларуси «подснежник» приоткрыл свои лепестки характерной голубой окраски - там участок леса хорошо прогревается солнцем.

Даже на севере Беларуси «подснежник» приоткрыл свои лепестки. Фото: Березинский биосферный заповедник

- Такому вторичному безвременному цветению можно найти объяснение. Бутоны у печеночницы закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. А причиной распускания бутонов стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал, - объяснили специалисты заповедника.