Боливия выдала ордер на арест экс-президента Моралеса 1 18.12.2019, 22:06

Эво Моралес

Фото: Reuters

Беглый экс-правитель находится в Аргентине.

Генеральный прокурор Боливии распорядился арестовать экс-президента Эво Моралеса.

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обнародовал копию судебного приказа об аресте, передает «Новое время».

Согласно документу, экс-президенту вменяют подстрекательство к мятежу.

В ноябре президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов оппозиции, армии и полиции. Вместе с ним ушло в отставку все высшее руководство страны.

Моралес покинул Боливию, поскольку, по его словам, его жизнь была в опасности. Он принял предложение Мексики о политическом убежище.

На данный момент Моралес находится в Аргентине, на днях он получил статус беженца.