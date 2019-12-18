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Боливия выдала ордер на арест экс-президента Моралеса

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  • 18.12.2019, 22:06
Боливия выдала ордер на арест экс-президента Моралеса
Эво Моралес
Фото: Reuters

Беглый экс-правитель находится в Аргентине.

Генеральный прокурор Боливии распорядился арестовать экс-президента Эво Моралеса.

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обнародовал копию судебного приказа об аресте, передает «Новое время».

Согласно документу, экс-президенту вменяют подстрекательство к мятежу.

В ноябре президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов оппозиции, армии и полиции. Вместе с ним ушло в отставку все высшее руководство страны.

Моралес покинул Боливию, поскольку, по его словам, его жизнь была в опасности. Он принял предложение Мексики о политическом убежище.

На данный момент Моралес находится в Аргентине, на днях он получил статус беженца.


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