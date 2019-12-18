Боливия выдала ордер на арест экс-президента Моралеса

Боливия выдала ордер на арест экс-президента Моралеса1
- 18.12.2019, 22:06
Беглый экс-правитель находится в Аргентине.
Генеральный прокурор Боливии распорядился арестовать экс-президента Эво Моралеса.
Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обнародовал копию судебного приказа об аресте, передает «Новое время».
Согласно документу, экс-президенту вменяют подстрекательство к мятежу.
Sr. @evoespueblo para su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 18 декабря 2019 г.
В ноябре президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов оппозиции, армии и полиции. Вместе с ним ушло в отставку все высшее руководство страны.
Моралес покинул Боливию, поскольку, по его словам, его жизнь была в опасности. Он принял предложение Мексики о политическом убежище.
На данный момент Моралес находится в Аргентине, на днях он получил статус беженца.