Алим Селимов: Люди, которые говорят на белорусском языке, вызывают у меня уважение 18.12.2019, 22:43

Алим Селимов

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе рассказал, как относится к белорусской культуре.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, бывший гендиректор минского "Динамо" Алим Селимов рассказал, как относится к белорусской культуре.

- Мои дети ходят в школу и учат белорусский язык, растут в белорусской культуре. Да и сам я, наверное, привык к ней. Я очень хорошо отношусь к белорусскому языку, наверное потому, что безумно люблю свой родной язык. Мне честно не нравится засилье западной культуры в обществе. К примеру, в моей семье не будут праздновать Хэллоуин или же День Святого Валентина и так далее… Да, у каждого на этот счет свое мнение. Но мне нравятся местные традиции и обычаи. Я больше привык в белорусской культуре, к примеру празднику Ивана Купалы! В память запало, как я был в спортивном лагере в 2001 году. И как раз смена попала на праздник. Меня конечно же нарядили в белорусский национальный костюм и все вместе до утра у гигантского костра мы веселились. Купалье, конечно, языческий праздник. Но не вижу никаких противоречий в том, чтобы его отмечать — это сохранение культурного кода. Вообще, люди, которые говорят на белорусском языке, вызывают у меня уважение, — цитирует Селимова the-village.me.