«Мы не уйдем. Зовите нам замминистра!» 2 18.12.2019, 23:14

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Белорусские дальнобойщики прорвались в Минтранс и требовали решить проблему с «дозволами».

Мелкие белорусские грузоперевозчики, которые не получили польские «дозволы» на поездки или получили их в небольшом количестве, не раз писали о своих проблемах в разные инстанции. Обращения не давали результата, поэтому привлекать внимание решили крайними мерами: сегодня в Бресте провели забастовку на трассе М1, а в Минске большая группа дальнобойщиков отправилась на переговоры с руководством Минтранса. Tut.by посмотрел, как проходила незапланированная и неожиданная для чиновников встреча с перевозчиками.

Что не нравится перевозчикам

Напомним, весь сыр-бор случился из-за польских «дозволов» — разрешений на проезд по территории иностранного государства, без которых в Польшу перевозчиков не пустят. Сколько выделить разрешений Беларуси — решает Министерство инфраструктуры Польши, но выделяют их нам ограниченное количество. Поэтому польские «дозволы» — дефицитные, дальнобойщикам из не хватает. Из-за этого некоторые перевозчики просили Минтранс, чтобы разрешения распределяли на открытых и прозрачных условиях.

Международников услышали и Минтранс распределил «дозволы» на первый квартал 2020 года по Инструкции, которая вступила в силу 2 февраля 2019 года. При этом используется специальная формула, в которую вносятся определенные данные конкретного перевозчика — выручка, количество автомобилей. В конце ноября результаты распределения «дозволов» дошли до перевозчиков.

Результаты порадовали не всех: многим мелким фирмам и ипэшникам их не дали вообще, кому-то дали, но не в том количестве, в котом им требуется для нормального функционирования.

После публикации ситуацию прокомментировали в Минтрансе. Первый заместитель министра <>Алексей Ляхнович сообщил, что методика распределения разрешений очень долго обсуждали специалисты транспортной сферы и представители бизнеса. Перевозчики вносили свои предложения и замечания. Формула, по которой рассчитывается выдача «дозволов», менялась и согласовывалась со всеми заинтересованными три раза. И только после этого ее утвердили и начали применять.

— Пересматривать количество разрешений на первый квартал мы не будем. Также не будем давать и дополнительные, — заявил Алексей Ляхнович.

А перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, в Минтрансе посоветовали осваивать новые направления, например Россию и Украину.

Обделенных «дозволами» перевозчиков такой ответ не устроил, они обращались в разные инстанции — просили решить их проблему — везде встречали отказ, а потом решили действовать более активно.

«Мы не уйдем. Зовите нам замминистра!»

Сегодня в 9.00 под дверями Минтранса было многолюдно: приехали ипэшники и руководители небольших фирм, которым не хватило «дозволов». Цель у предпринимателей была одна — попасть на прием и поговорить с руководством транспортного ведомства, которое курирует вопросы распределения «дозволов». Кроме столичных дальнобойщиков на встречу приехали бизнесмены из Новогрудка, Полоцка и Барановичей.

— Как думаете, пустят нас? Вон милиционер на входе сидит, — сомневались в успешности мероприятия некоторые его участники, но тут же сами себе и отвечали: А пусть только попробуют не пустить, будем стоять здесь до упора.

фото: ольга шукайло, tut.by

В приемную первого заместителя министра Алексея Ляхновича перевозчики прошли беспрепятственно, оттуда — в пустой зал переговоров, где расселись вокруг стола, кому не хватило стульев — стали возле стен, и приготовились ждать. Посторонних людей в зале через несколько минут заметили сотрудники Минтранса.

— Кто вы, по какому вопросу пришли, к кому, назначена ли у вас встреча? — интересовалась работница министерства.

— Перевозчики мы. Позовите нам замминистра Ляхновича, хотим с ним поговорить про «дозволы», — отозвались мужчины из-за стола. — И вопросов про договоренность о встрече не задавайте — мы все равно не уйдем, не выйдет он — будем тут сидеть долго…

Через несколько минут непрошенным гостям сообщили: первый замминистра с ними поговорит, но вот только прессу, в частности, журналистов tut.by и Онлайнера, попросили удалиться. Это заявление перевозчики встретили возмущенным гулом, а корреспонденты выходить из зала отказались. В итоге переговоры все-таки начались в присутствии СМИ. От Минтранса на вопросы бизнесменов отвечали первый замминистра Алексей Ляхнович и начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

«Ваша формула не работает»

— Я знаю зачем вы пришли — поговорить про разрешения. Скажу то, что уже говорил раньше: каждый перевозчик имел возможность поучаствовать в распределении разрешений, показать свою выручку. Если по формуле есть какие-то вопросы и претензии, то я тоже повторю: никто альтернативной формулы сегодня не предложил, которая позволяет нарастить экспорт транспортных услуг. Поэтому при ограниченном количестве разрешений приходится применять непопулярные меры [распределение разрешений], ограниченный ресурс государство должно делить максимально эффективно, — с ходу заявил присутствующим Алексей Ляхнович.

Чиновник отметил, что формула и ее «справедливость» обсуждалась заинтересованными с 2017 до 2019 года, по этим вопросы раз в неделю собирались в зале коллегий по триста перевозчиков

— Скажите, голосовал ли кто-то из этого зала за формулу? — задал вопрос Сергей Дубина.

— Нет, мы не знали об этом, а узнали, только когда всем ограничили выдачу «дозволов», в ноябре. И то, что было общественное обсуждение не знает никто из здесь присутствующих и все тысяча человек в нашем чате, — загудели перевозчики.

— Получается, что вы даже не участвовали в формировании мнений, а говорите, что Минтранс принял какую-то формулу! Но как можно работать на рынке и не знать этого?

— Но почему вы выбрали формулу, которая набрала меньше всего голосов? — вопросом на вопрос парировали дальнобойщики.

Ляхнович объясняет: когда разрабатывалась формула, то мнения перевозчиков разделились на две равные части, одни поступили от крупных предприятий, вторые — от мелких.

— Крупных перевозчики говорили — нельзя никого пускать на сформировавшийся рынок, а вторая категория предлагала, давайте нам больше разрешений, мы на рынке не работали, но мы хотим на него зайти. МАРТ тогда сказал, что допуск на рынок должен быть равным. Той формулой, которую мы приняли, мы обеспечили этот равный допуск на рынок. Кстати, ее рассматривали НАН, институты. Мы пытались найти более эффективный механизм, даже научную работу хотели заказать. Но никто пока более эффективную формулу не предложил.

«Россия и Польша за своих горой, а вы нам — ищите новые рынки»

Дальнобойщики утверждают: при распределении «дозволов» Минтранс встал на сторону крупных перевозчиков, мол, им отдали все разрешения, а еще и книжки ЕКМТ, которых мелкие перевозчики вообще не видят (ЕКМТ — многостороннее разрешение, которое позволяет перевозчику свободно работать и ездить среди стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта).

— Давайте разбираться. Среди предприятий, попавших в распределение только один процент крупных и больших перевозчиков. Еще 96% — это перевозчики с количеством машин до 30, из них 52% — микропредприятия, у которых до пяти машин. Это те предприятия, которые работают на рынке эффективно, они все разрешения получили и вы тоже могли получить эти разрешения, если бы повышали эффективность. Каждый из вас сегодня может работать на других рынках, заработать выручку, показать ее и в следующий раз прийти и получить разрешения. Рынков хватает, а перевозчики это профессиональны, мобильная группа населения, способная зарабатывать. Мы уже проходили это, когда россияне нам ограничивали разрешения, а сейчас поляки их ограничивают, — утверждает замминистра.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович

Перевозчики убеждены: их отчеты при подаче заявок на «дозволы» никто не смотрел. Обоснование этому — непонятное распределение разрешений некоторым компаниям.

— Почему фирмы, которые не двигаются в польскую сторону, получили по 20−30 разрешений. А некоторые компании оставляли заявки на 8−10 разрешений, а получали 30. А мы ездим только на Польшу и не получили ничего. Почему компании «Белсотра» на 200 машин вы дали 130 книжек ЕКМТ и 1200 разрешений, зачем они им? Вот такие предприятия потом будут продавать их за бешенные деньги.

Отметим, что когда разрешение официально поучает перевозчик, то он платит за него одну базовую — 25 рублей 50 копеек. Но бывает, что «дозвол» перевозчику не нужен и тогда он его перепродает. В этом случае его стоимость может достигать 400−750 евро.

— Насчет продажи разрешений это не ко мне, а компетентным органам, — ответил Алексей Ляхнович.

— Вы не можете запретить перевозчику, если он даже не работал на том направлении, ездить туда, — добавил Сергей Дубина. — К тому же, мы проверяем эффективность использования книжек ЕКМТ, если их неэффективно используют, то к таким применяется коэффициент.

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина

— Минтранс Беларуси не отстаивает своего перевозчика. Россияне и поляки горой за своих, а вы нам говорите — ищите рынки. Плохо работаете с нашей страной-соседкой Польшей, вы сидите в кабинете и не работаете на земле, — парировали предприниматели.

Чиновники констатируют: из года в год в Беларуси становится больше грузового транспорта. Например, в 2017 году было 16 тысяч единиц, а в этом — 20 тысяч. Но где же на эти три тысячи взять новые разрешения?

«Верните как было — все станут довольны»

— Не надо формул, верните все как было — 60% «дозволов» на подвижной состав. А еще введите ограничение: чтобы перевозчики возвращали «дозволы» в течнение 10−15 дней, — предлагают предприниматели.

Однако, замминистра с этим не согласен, потому что если отменить распределение «дозволов», то страна по экспорту упадет.

— Количество транспортных средств увеличилось, соответственно ставки фрахта упадут еще больше. Из-за этого экспорт в стану будет меньше. При старом распределении разрешений они бы закончились еще в октябре, мы бы полностью парализовали страну, допустить такого я не могу, — объясняет Ляхнович. — А в Минтранс придут 90% перевозчиков недовольных, которые еще в прошлом году предлагали начать распределение с третьего квартала.

— Нет, не из-за этого эффективность и выручка падает! К примеру, если я раньше возил из Мозыря в Ригу доску по 900−960 евро, то сейчас по 600−750 евро. Но не перевозчик в этом виноват, а то, что курс белорусского рубля по отношению к евро был 2,4 а стал 2,2. И цена на доску в Европе была 130 евро, а сейчас 80−90 евро, — подключается к беседе еще один бизнесмен.

Многие перевозчики рассказывали чиновникам, что их предприятия остановились из-за того, что нет «дозволов». «Как выплачивать кредиты и лизинг, где найти работу и как кормить семью?».

— Каждый из вас когда начинал свой бизнес, нес риски, связанные с бизнесом, я и Минтранс вас эти риски не заставлял нести, от нас они не исходят — кто работал эффективно, тот получил разрешения, — сказал замминистра.

«Давайте встретимся все вместе — будем решать»

Но надежду перевозчикам, которые возили груз для собственных нужд, чиновник все же дал: скоро министры Польши и Беларуси должны встретиться для того, чтобы обговорить возможность безразрешительно ездить таким перевозчикам.

Что касается «дозволов», то по сообщению Минтранса, поляки не готовы говорить о добавлении разрешений на следующий год пока не будет статистики за первый квартал.

— Здесь все дальнобойщики? Нет. Так давайте соберемся все вместе. Услышим мнение тех 97% которые дают эффективность в 5,8 раз выше. Если можете, предложите свою формулу, которая позволит эффективно распределять разрешения.

Ляхнович сказал, что если более 50% перевозчиков проголосует за отмену распределения, «то будем смотреть». Он дал порчение Сергею Дубине организовать встречу с перевозчиками на следующей неделе. Информация о собрании должна появиться на сайте Минтранса.