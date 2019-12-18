Павел Северинец: Сбор 20 декабря в 18:00 на площади Калиновского 2 18.12.2019, 23:00

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Верым, можам, пераможам!

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал в Facebook выйти на акцию протеста 20 декабря против интеграции с Россией.

«Наверное, вы уже читали о сегодняшнем цирке с моим задержанием, Советским судом, 15 сутками, лекцией про елочку в Дворце Республики 20-го и освобождением. Не буду повторять то, что сейчас во всех СМИ», - пишет Павел Северинец.

Политик добавил, что акция против интеграции с Россией состоится 20 декабря на Октябрьской площади.

«Наша задача - мощная мирная многотысячная акция с пением национальных гимнов, достойными выступлениями и ясным посылом: мы - народ, и мы говорим: никакой интеграции с Россией.

Поэтому: СБОР 20 ДЕКАБРЯ В 18.00 на площади Калиновского (Октябрьской).

Собираемся мирно, спокойно, никому не мешаем (в 18.00 во Дворце Республики, никто и не сомневался, начинается рождественский праздник - хорошо, родители с детьми спокойно идут на свой праздник). Когда люди соберутся на Площади на законный, конституционный мирный протест - определимся с конкретным местом митинга и организованно переходим туда. Потом - шествие и цепь с бело-красно-белыми флагами, как и планировали.

Свободу политзаключенным!

Верым, можам, пераможам!», - добавил политик.