Бизнесмен: Румас получит по шее по полной программе 5 19.12.2019, 8:36

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В экономике может повториться ситуация 2011 года.

Предприниматель Александр Малашко рассказал, что, как бизнесмен, видит высокие риски в состоянии белорусской экономики, и поэтому готовится к удару: «Нужно хотя бы привязать себя к мачте, чтобы при шторме не смыло», передает «Солидарность».

Пытаясь найти позитив в ситуации, Малашко вспомнил события кризиса 2011 года:

– Мы тогда делали сеть магазинов. И проблема была в том, что все арендные места были заняты. Но приблизительно к маю-июню неэффективную торговлю вымыло, и места освободились.

Бизнесмен прогнозирует, что в следующем году народу предъявят виновных из числа руководителей правительства:

– Премьер-министр по шее получит по полной программе, потому что надо будет находить стрелочника. И понятно, что найдут еще кучу мелких стрелочников.