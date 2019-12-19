Видеофакт: Роналду опять творит чудеса 3 19.12.2019, 8:59

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Фото: Juventus

Сможет ли кто-то из современных футболистов это повторить?

Пусть Криштиану Роналду и не получил в этом году «Золотой мяч», но это не означает, что он перестал быть одним из лучших игроков в современном футболе. Во вчерашнем гостевом матче «Ювентуса» с «Сампдорией» в Серии А он забил просто невероятный мяч, пишет tut.by.

При счете 1:1 на последней минуте первого тайма Роналду замкнул головой передачу с противоположного фланга. И сделал он это в своем фирменном прыжке, который вряд ли кто-то из современных футболистов сможет повторить.

Сообщается, что для того, чтобы сделать удар, Роналду подпрыгнул более чем на 70 см в высоту. Таким образом, мяч был забит с высоты более 2,5 м. А еще он стал победным — встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, что вывело «Юве» на первую строчку в лиге.