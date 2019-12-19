Юрий Хащеватский: Лукашенко сдадут за милую душу 21 19.12.2019, 9:49

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Признания экс-бойца СОБРа — это только начало.

Известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский прокомментировал Charter97.org сенсационные признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, заявившего «Немецкой волне», что 20 лет назад он участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров — противников Лукашенко.

- Вы режиссер фильма «Обыкновенный президент», который первым рассказал кем на самом деле есть Лукашенко. Сейчас вышел фильм-интервью «Немецкой волны», где о похищениях и убийствах Захаренко. Гончара и Красовского впервые рассказывает живой свидетель и соучастник, бывший боец СОБРа Юрий Гаравский. Как вы оцениваете появление этого видео?

- Хочу сказать, что с течением времени будет все больше и больше будет появляться таких людей, которые, уехав на Запад, будут рассказывать, в какую мразь из толкнула лукашенковская власть — и это действительно так.

С одной стороны, они будут пытаться покаяться, а с другой — уйти таким образом от ответственности.

Конечно, кто интересовался темой исчезнувших политиков в Беларуси, тот знает обо всех тех фактах, которые рассказал бывший боец СОБРа — за исключением, может быть, некоторых деталей. Но главное было известно: мы знали, что это было, что по приказу Лукашенко все эти люди были казнены. Все эти 20 лет мы об этом знали.

Вот в чем весь ужас: гражданское общество в Беларуси об этом знает — а всем остальным наплевать. В том числе — нашим западным партнерам в свое время. Хорошо, что «Немецкая волна» сейчас показала это видео. А что было несколько лет назад, когда у них появлялись очередные надежды на то, что Лукашенко можно цивилизовать?

Я это хорошо знаю, потому что сам пытался показать на немецких каналах определенные фильмы — и там фактически было то, что называется цензурой по отношению к Лукашенко. Было время, когда они старались себя очень мягко вести и не испортить отношений с диктатором.

Да, «Немецкая волна» — молодцы, что опубликовали этот материал, но следует сказать главное: все все прекрасно знали, в том числе на Западе. Но после этого — ехали в Минск, обнимались, братались, ведрами кофе выпивали… Как можно вообще было сидеть за столом, который им предоставил убийца, и обсуждать мирный процесс на Донбассе?

Еще раз повторю: об этих преступлениях было известно долгие годы — с момента, когда люди стояли в километровой цепи с портретами исчезнувших, когда омоновец ударил по лицу Светлану Завадскую… Господи, жену пропавшего, убитого человека, Дмитрия Завадского, прилюдно огромный монстр бьет по лицу в присутствии ребенка, Юры Завадского — что бы сделали после этого все жители в какой-то другой стране? Да, были потом протесты, кто-то что-то говорил… Да миллионы должны были выйти и снести эту власть!

Но всем было плевать, в том числе и немецким властям, где «Немецкая волна» сейчас показывает очередную правду.

- Но согласитесь — сейчас есть свидетельства человека, который находится в ЕС, заявил о соучастии в тяжком преступлении и просит убежища. Хотя бы по логике формальных бюрократических процедур ведь должно быть начато какое-то расследование…

- Я плохо знаю международные юридические механизмы для таких дел. Не могу сказать, насколько рассмотрение прощения об убежище и допрос Гаравского компетентными службами той страны, где он находится, а также протокол этого допроса станут более весомыми свидетельствами, чем, например, доклад Христоса Пургуридеса по исчезнувшим в Беларуси людям, сделанный в свое время на высочайшем уровне.

И разве он что-то дал? Нет — здесь дело в другом. Здесь надо смотреть, какие бизнес-связи у белорусских властей с немецкими и голландскими промышленниками, сколько туда было направлено «разбавителей» и «растворителей» — вот что надо искать. И тогда мы можем понять, почему даже Христос Пургуридес ничего не смог противопоставить бизнес-лобби.

Слава Богу, что на «Немецкой волне» появилась эта информация, но не исключено, что она появилась в чьих-то бизнес-интересах — чтобы несколько поднажать на Лукашенко. Потому что доказывать, что эти люди были преступно убиты — уже просто не имеет смысла.

Уже необходимо конкретно заниматься расследованием, брать Дмитрия Павличенко, сажать его, как это в свое время сделали председатель КГБ Мацкевич и генпрокурор Беларуси Божелко — надо возвращаться к этой исходной точке, арестовывать виновных, брать Павличенко и Шеймана и получать от них информацию о заказчиках.

Понятно, что в Беларуси это сейчас сделать невозможно, но это можно начать делать на Западе — если они действительно являются нашими партнерами и декларируют какие-то моральные ценности.

- Лукашенко в таком случае тоже бы оказался на скамье подсудимых?

- Александр Григорьевич Лукашенко должен находиться в тюрьме по совершенно другим поводам. Конечно, и по этому в том числе — но это уже дополнительная статья к его более ранним преступлениям.

Дело в том, что Лукашенко в течение первых полутора лет своего прихода к власти совершил массу преступлений, за которые его необходимо сажать. Это и нарушение Конституции, и создание преступных внебюджетных фондов — там целый куст преступлений.

Если рассматривать этого человека с точки зрения уголовного права, можно начать с простых вещей. Можно начать с того, чтобы спросить его, что такое внебюджетный фонд, что такое фонд Эсамбаева, что такое «Торгэкспо». Это все было уже в 1995 году. А от этого можно и дальше пройтись по всем точкам — вплоть до политических похищений и убийств. А по дороге возникнут вопросы и по формированию Центризбиркома и участковых комиссий — какие были приказы, как делались фальсификации.

Это все очень просто: надо брать от сама нища преступной цепочки. Например, та девушка, которая на последних «выборах» пыталась вбросить бюллетени, рассказала бы — как свидетель на допросе — о том, что ее послала это сделать начальница, директор детсада, где она работает, и председатель участковой комиссии одновременно.

Очень хорошо! Дальше приводим на допрос директора детсада — и так далее по цепочке доходим до главного. А кто главный у нас в этих вопросах? Александр Григорьевич! Сдаст его Ермошина за милую душу — оторвите ее только от ее коттеджа в Дроздах и борща и посадите. Сразу сдаст Лукашенко. Да его все сдадут — абсолютно. Стоит только им почувствовать, что его власть зашаталась.

Но дело в том, что об этом просто говорить — глупо. Вспомните, как в Беларуси десятки тысяч людей выходили на улицы. А сейчас что? Пока не проснется в белорусах чувство собственного достоинства, ни о каком наказании для Лукашенко говорить не приходится.