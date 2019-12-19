Кто теряет позиции в новой битве башен Кремля? Александр Коваленко, sprotyv.info

19.12.2019, 9:59

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Из-за этого в России может разразиться банковский кризис.

Я в своих материалах неоднократно упоминал тот факт, что в процессе сжатия финансовых потоков и неизбежного пике российской экономики со всеми сопутствующими последствиями, между башнями Кремля началась ожесточенная, не то чтобы конкуренция, а борьба в лучших традициях жрущих друг друга пауков в банке.

И если эпизоды противостояния ГРУ и ФСБ (взаимные сливы), МО РФ и предприятия ВПК (суды и иски), конфронтацию “Роснефти” и “Татнефти” (подстава с нефтепроводом “Дружба”) и прочие моменты, мною освещаются достаточно часто, то вот банковский сектор я как-то обделял вниманием. За исключением акцентирования внимания на коллапсирующем, но скрываемом банковском кризисе в РФ. А, между тем, на этой арене случился весьма примечательный поворот.

Так, несокрушимый глава Банка России Эльвира Набиуллина, являющаяся представительницей одной из башен Кремля, получила серьезный удар по своей персоне, а именно – утрату контроля над Сбербанком.

Сбербанк на сегодняшний день является единственным в РФ государственным банком, который полностью контролируется Центробанком, владеющим 50%+1 акцией данного финансового учреждения.

Однако, после целого ряда провалов ЦБ и лично Эльвиры Набиуллиной на профессиональном поприще, контроль над Сбербанком может прибрать Росимущество, тем самым завладев потенциалом, сопоставимым с половиной всех банковских вкладов в стране, а это без малого 14 трлн рублей.

Масла в огонь добавляет глава МЭР Максим Орешкин, который в этом году обвинил руководство Центробанка России в некомпетентности.

Но дальше, как говорится – больше.

В начале этого года мадам Набиуллина позволила себе дерзость выступить против лично Игоря Сечина. Так, Центробанк РФ поставил крест на предложенной реформе рынка бензина, в частности — лицензировании биржевых трейдеров. Если кто не в курсе, то отмечу, что лоббировал эту реформу лично глава “Роснефти” Игорь Сечин, который накануне ее предложения спровоцировал в РФ рост цен на бензин путем создания локального топливного кризиса в Санкт-Петербурге.

Таким образом, Эльвира против себя сейчас ополчила целую когорту недовольных представителей кремлевских башен, для которых Центробанк, а точнее подконтрольные ему финансовые учреждения, могут стать очень неплохой целью для поглощения. Сможет ли глава Центробанка, по сути, ответственная за крах сотен банков на протяжении последних шести лет, справиться с подобным прессингом – посмотрим. Но, буду честен, эта конфронтация не может не радовать, ведь она лишний раз демонстрирует, как санкционный голод вынуждает пауков неистово жрать друг друга, что самой реваншистской России совсем не на пользу.

Александр Коваленко, sprotyv.info