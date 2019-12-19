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Беларусь проголосовала против резолюции о защите прав человека в Крыму

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  • 19.12.2019, 10:24
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Беларусь проголосовала против резолюции о защите прав человека в Крыму

Представитель властей страны в ООН голосовал вместе с Россией и Китаем.

Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

В документе содержится «призыв к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждение задержания активистов, требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию», пишут naviny.by.

В поддержку резолюции проголосовали 65 стран (США, Канада, Япония, Израиль, Грузия и др.), против — 23 (Беларусь, Россия, Китай, Сербия, Казахстан и др.), воздержались — 83.


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