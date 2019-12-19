Немецкий мультимиллионер ищет друзей для жизни в поместье в Новой Зеландии 6 19.12.2019, 10:38

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Иллюстрационное Фото

Бизнесмен хочет поделиться «раем» с «хорошими людьми».

Немецкий мультимиллионер Карл Рейпен решил найти десятерых друзей, которые будут жить с ним в поместье за 5,6 миллиона американских долларов в Новой Зеландии.

Там есть винодельня, конюшня и «прекрасные» виды, сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующее объявление в местных газетах.

«Гости могли бы жить в домах по два человека и собираться в винодельне на встречи и ужины. Если вам интересно жить в интересной компании, это может стать для вас новой жизнью», — говорится в рекламе.

Рейпен объяснил, что долгие годы занимался бизнесом, но всегда любил работать на ферме. На создание поместья он потратил много времени и сил, а теперь хочет поделиться «раем» с «хорошими людьми».

Мультимиллионер принимает заявки от взрослых людей в возрасте до 70 лет. Его будущим друзьям будет разрешено привезти своих лошадей в конюшню.

По данным местной газеты Taranaki Daily News, Рейпен разбогател на продаже охлажденного кофе.