Чем Беларусь рискует в 2020 году? 2 19.12.2019, 10:45

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Иллюстрационное фото

Газ до весны и раскулачивание ПВТ.

В Telegram-канале Кастрычніцкага эканамічнага форума стартовал интерактивный проект «Риски 2020»: эксперты перечисляют и раскрывают возможные риски, а читатели оценивают их вероятность. Перед Новым годом будет опубликован рейтинг рисков 2020, построенный на основе голосования.

— Риски, которые мы описываем — это не «слив достоверной информации из надежных источников» и не конспирология. Мы не пытаемся кого-то напугать или предупредить, а просто описываем ситуации, которые, по нашему мнению, могут происходить при том или ином стечении обстоятельств или могут стать результатом тех или иных решений. То, как мы описываем развитие событий — это не наши прогнозы и отнюдь не бесспорные истины, а просто пища для размышлений и повод задуматься, повод для диалога. В том числе и о возможностях, которые всегда есть у страны и которые не стоит упускать, — прокомментировал tut.by эту инициативу директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Пока, судя по голосованию, выше всего вероятность реализации риска, названного «газ до весны» — то есть риск того, что Беларусь и Россия до Нового года не договорятся о цене газа и условиях его поставок.

«Нынешнее соглашение было подписано после самого жесткого газового конфликта между странами, когда Беларусь больше полугода платила за газ почти вдвое меньше договорной цены, считая ее „несправедливой“. В конце концов мы согласились вернуть накопившийся долг, а Россия — выплачивать нам компенсацию через механизм „перетаможки“. С 2020 г. компенсация прекращается, а новый, более „справедливый“ механизм ценообразования до сих пор не согласован. Вероятно, если его не согласуют до конца года, будет подписан краткосрочный контракт „до весны“, то есть вся связанная с газом неопределенность сохранится, а часть правительства будет тратить время на переговоры», — описывает угрозу Telegram-канал.

Менее вероятным читатели считают риск попытки пересмотра декрета № 8 (отмена льгот, введение новых налогов/сборов, переход на обычный правовой режим и т.п.).

«Если возможность пересмотра декрета № 8 начнет даже просто обсуждаться официально, нынешний рост сектора рискует довольно быстро сойти на нет, а собственники начнут выводить средства и понемногу переводить бизнес из страны. Имиджевые потери будут неизбежными, но экономические потери выйдут за рамки оттока капитала и сворачивания бизнеса в стране», — говорится в описании риска.