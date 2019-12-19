«В 2020 году должны наступить перемены, которые сделают Беларусь более европейской страной» 19.12.2019, 10:52

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Мнение директора частной кoмпании.

Директор по развитию компании «Адриус» Иван Рак подвел итоги уходящего года, сообщает «Солидарность».

– Мне кажется, что 2019 год дал некий толчок развитию белорусского общества в сторону независимости. 2019 год был рубежом, когда белорусы задумались, кто мы, куда мы идем.

Постепенное созревание общества к неким переменам идет, конечно, медленно, но все же 2019-й родил повестку на перемены.

Ожидания от 2020 года с одной стороны тревожны – из-за состояния экономики и интеграционной игры с Россией. Но есть и надежды, что так дальше продолжаться не может и должны наступить перемены, которые сделают Беларусь более европейской страной.