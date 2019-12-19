Дворцовый переворот в Крыму 19.12.2019, 10:57

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Фото: parkforos.ru

Как оккупационные власти грабят полуостров.

Российские власти намерены изменить профиль Дворца Кузнецова в Форосе – памятника национального значения Украины, а с 2014 года и России. Он известен тем, что на его стенах почти два века хранятся уникальные работы русского пейзажиста Юлия Клевера. По задумке чиновников, дворец должен стать отелем, пишет в статье на «Крым Реалии» журналистка Виктория Веселова.

Дворец Кузнецова в Форосе, по данным крымских краеведов, был построен в 1889 году. Он назван в честь российского промышленника Александра Кузнецова, купившего дворец в позапрошлом веке, когда переехал в Крым лечиться от туберкулеза. Объект простоял на крымских горах два века, пережил войны и землетрясения. В свое время в этом особняке работали писатель Максим Горький и оперный певец Федор Шаляпин, а художник-пейзажист Юлий Клевер оставил там целую коллекцию своих работ.

До российской аннексии Крыма дворец принадлежал санаторию «Форос» украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В нем располагались библиотека и конференц-зал санатория. В 2014 году «Форос» был «национализирован» подконтрольными России крымскими властями, а затем продан Федерации профсоюзов Республики Татарстан соседней России.

В украинской юрисдикции Дворец Кузнецова является памятником архитектуры национального значения. После российской аннексии Крыма дворец стал также и объектом культурного наследия федерального значения. Но в скором времени дворец может изменить свой профиль. Российские власти намерены разместить в нем отель.

10 миллионов – на планы

В начале декабря федеральное государственное бюджетное учреждение «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» объявило тендер по закупке услуг разработки научно-проектной документации для работ по сохранению и приспособлению для современного использования «Дворца (Александра Кузнецова)».

За эти услуги российские чиновники готовы заплатить более 10 миллионов рублей.

Согласно тендерной документации, предназначением здания дворца после работ должен стать бутик-отель. Каких-либо подробностей о будущем отеле пока нет. Все его параметры, включая количество номеров, предлагается определить при проектировании.

Согласно условиям, за семь месяцев подрядчик должен подготовить проект реставрации и приспособления к современному использованию дворца Кузнецова, разработать и получить для него все согласования, сделать рабочую документацию.

«Планировка дворца не позволяет разместить отель без нарушений»

По результатам осмотра здания российские чиновники пришли к выводу, что оно нуждается во внешних и внутренних работах. Поэтому здесь планируется провести противоаварийные ремонтно-реставрационные работы, в том числе архитектурные.

«Необходимы замена штукатурного слоя (есть шелушение и обрушение штукатурного слоя), воссоздание профилированных элементов (есть утрата карнизов, профилированных тяг, докомпоновка профилированных элементов стальными уголками и пенополистеролом), замена водосточной системы и кровли, воссоздание балюстрад на крыше, устройство водоотведения с балконов, реставрация кованого крыльца, стен, усиление фундаментов», – сказано в документах.

Шелушения и обрушения штукатурного слоя на балконе южного фасада Дворца Кузнецова

Реставрационные работы планируются и внутри Дворца Кузнецова, в том числе в помещениях с картинами Юлия Клевера. «Необходимы мероприятия по сохранению и реставрации 15 живописных панно, написанных академиком императорской Академии художеств Юлием Юлиевичем Клевером. Картины приклеены к сырой штукатурке, снять панно, не повредив его, невозможно. Необходима реставрация мраморной лестницы (есть утрата элементов кованого ограждения, утрата трех мраморных ступеней), реставрация и замена столярных заполнений», – говорится в документации.

Мраморные ступени во Дворце Кузнецова

Недостающие балясины на кровле Дворца Кузнецова

В предварительных выводах говорится, что существующая планировка дворца «не позволяет разместить в здании отель без нарушений предмета охраны: установка лифта, частичный демонтаж исторического паркета при размещении санузлов».

Кроме того, в документах сказано, что большое количество подлинных исторических элементов, включая паркеты, столярные заполнения окон и дверей, камины, профилированные карнизы и тянутые элементы, мраморная лестница с кованым ограждением и 15 живописных панно «усложнят проведение работ и увеличат сроки их выполнения».

Сокровища дворца

Из документации четко видно, что Дворец Кузнецова планируется не только реставрировать, но и изменить его назначение, хотя федеральное законодательство России запрещает это. «Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия», – сказано в российском законе «Об объектах культурного наследия народов России».

Нам пока не удалось получить оценку этих планов со стороны профильных ведомств Украины. Однако важность сохранения дворца и особенно его внутреннего оформления очевидна, учитывая его большую историю и уникальные картины, сохранившиеся до сегодняшних дней.

«На втором этаже здания – 15 романтических пейзажей. Это огромные полотна величиной в несколько метров в высоту и ширину. Они сохранились до наших дней. Это оригиналы. Это работы известного пейзажиста Юлия Юльевича Клевера. Почему эти картины сохранились? Потому что оригинальная идея пришла в голову Александру Григорьевичу (Кузнецову – КР). Он подготовил специальные ниши для картин. И по их размерам были написаны картины, их привезли в Форос и наклеили в эти ниши. Так что снять эти картины невозможно. Вот это как раз и спасло их от уничтожения», – рассказывает участникам экскурсий крымский краевед, завклубом Фороса Павел Фирсов.

По его словам, здание дворца было построено в 1889 году в стиле русского классицизма с элементами итальянского ренессанса. Оно сооружено из камня-известняка, из которого также состоят окружающие его горы. Во время землетрясения 1927 года здание и некоторые полотна Юлия Клевера пострадали, но их удалось сохранить. Оценочная стоимость каждого полотна составляет 35-40 тысяч долларов, утверждает Павел Фирсов. То есть цена всей коллекции – более 500 миллионов долларов.

В научной электронной библиотеке периодических изданий Национальной академии наук Украины мы нашли научное исследование художественных особенностей живописи Юлия Клевера. В нем говорится, что отделка Дворца Кузнецова в Форосе живописными картинами художника «стала заметным и выразительным проявлением синтеза живописи и архитектуры в архитектурно-пространственной среде юга Крыма».

В исследовании также приведены и фрагменты пейзажей Юлия Клевера во Дворце Кузнецова в Форосе.

Правда, в исследовании сказано, что во дворце были выявлены 13, а не 15 работ Юлия Клевера, а еще одна робота «является копией низкого качества произведения академика живописи». Однако уникальность всех работ исследователи не оспаривают.

«Живописные полотна, написанные маслом, вклеены на поверхность стен неизвестным клейким веществом, потому их не пытались снять с поверхностей, чтобы не уничтожить шар краски и полотна. Ни одна из исследованных работ не подписана автором, этот факт дает основания считать их работами школы Юлия Клевера, однако манера автора в живописи познается исполненной непосредственно в его творческой мастерской и при участии автора», – говорится в исследовании НАН Украины.

Незадолго до российской аннексии Крыма, летом 2013 года, во дворце начали делать ремонт. В нем хотели организовать музей. «Человек, который создал такой чудесный парк, не должен быть забытым, поэтому этот дворец будет выглядеть, как и ранее, чудесно», – заявлял тогда украинский бизнесмен, партнер Игоря Коломойского Александр Шевченко.

На данный момент структуры Игоря Коломойского оспаривают «национализацию» и продажу своих крымских активов в международных судах.