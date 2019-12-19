закрыть
19 декабря 2019, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ты готов?

1
  • 19.12.2019, 11:03
  • 1,722
Ты готов?

Народное творчество.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал граффити, нарисованное неизвестным автором в Севастопольском парке в Минске.

На нем обыгрывается сюжет известного революционного плаката, но речь идет об акции в защиту независимости на Октябрьской площади в Минске, которая начнется 20 декабря в 18.00.

«Ты готов? Беларусь — не Россия», — говорит герой плаката.

«Народное творчество. Севастопольский парк в Минске», — пишет «Баста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип