Ты готов? 1 19.12.2019, 11:03

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Народное творчество.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал граффити, нарисованное неизвестным автором в Севастопольском парке в Минске.

На нем обыгрывается сюжет известного революционного плаката, но речь идет об акции в защиту независимости на Октябрьской площади в Минске, которая начнется 20 декабря в 18.00.

«Ты готов? Беларусь — не Россия», — говорит герой плаката.

«Народное творчество. Севастопольский парк в Минске», — пишет «Баста».

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