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В США 17-летняя девушка угнала самолет

  • 19.12.2019, 11:17
  • 1,338
В США 17-летняя девушка угнала самолет

Инцидент произошел в Калифорнии.

В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка украла небольшой частный самолет King Air 200 и разбила его, въехав в забор, пишет unian.net.

Об этом сообщает CNN. Как сообщается, инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. 17-летняя американка арестована за то, что проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через ограду, и забралась в кабину самолета. Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал. По словам правоохранителей, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу. Мотив девушки неизвестный, но нет причин считать, что это было связано с терроризмом.


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