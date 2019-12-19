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В футбольных топ-клубах Беларуси глобальные изменения cреди тренеров

  • 19.12.2019, 11:33
В футбольных топ-клубах Беларуси глобальные изменения cреди тренеров
Алексей Бага

Все фавориты меняют «рулевых».

Это межсезонье – неспокойное для тренеров. Кто-то только получил работу и разворачивает новый проект, кто-то в процессе передачи-приемки дел, а кто-то ждет судьбоносного решения. При этом наше внимание приковано к наиболее уважаемым клубам. Одни фавориты уже перетряхнули тренерскую колоду, другие могут это сделать в самом ближайшем будущем. Даже за Юрия Пунтуса почему-то очень тревожно, не говоря уже про Сергея Гуренко, пишет «Трибуна».

Чемпион по-прежнему без тренера

В конце ноября Марцел Личка говорил, что на следующий сезон костяк команды сохранится, а усиливаться «Динамо» будет точечно. Однако через неделю появилась информация, что брестский клуб не намерен продлевать контракт с самим Личкой. Спустя пару дней тренер в эфире чешского радио пожаловался на руководство «Динамо», которое норовит вмешаться в работу, и не исключил, что может покинуть команду.

Не прошло и недели, как Брест официально объявил о расставании с тренером. «То, что руководство клуба не захотело продлевать со мной контракт, неожиданностью для меня не стало. Месяц-полтора никто со мной по поводу дальнейшей совместной работы не разговаривал», – рассказал Личка. Коуч стал шестым тренером в истории чемпионата Беларуси, покинувшим сразу пост после завоевания золотых медалей.

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Сейчас Личка находится на Родине и проводит время с семьей. Недавно польский журналист Куба Северин заявил, что чех один из претендентов на пост главкома «Ягеллонии», которая сейчас подыскивает себе тренера.

В «Динамо» же сватали трех специалистов. Александра Хацкевича уже можно не брать в расчет – он вот-вот возглавит волгоградский «Ротор». Другим «виртуальным» кандидатом был украинец Юрий Калитвинцев, который третий год находится без работы. Однако в общении с журналистами заверил, что новость для него стала неожиданностью.

Наиболее вероятным вариантом сейчас называют Олега Дулуба. Однако сам тренер решил не комментировать информацию на этот счет.

Дулуба сватают и в «Рух»

В сентябре Андрей Зыгмантович по семейным обстоятельствам фактически перестал руководить брестской командой, при этом номинально оставаясь главным тренером. Выводом «Руха» в высшую лигу занимался его ассистент Андрей Челмодеев. Директор брестчан Сергей Присяжнюк не исключил, что у команды зимой может поменяться главный тренер.

Накануне переходных матчей с «Дняпром» появилась информация, что Зыгмантовича сменит или Александр Седнев, или Олег Дулуб. Присяжнюк прокомментировал только кандидатуру последнего: «Олег Дулуб – птица высокого полета. Если окажемся в высшей лиге, то будет разговаривать… Может быть, и с Олегом Дулубом. Посмотрим».

Если говорить про Седнева, то «Прессбол» уверяет, что назначение специалиста в брестский клуб – дело времени. Последние пару сезонов белорус отработал в Казахстане с «Актобе». В этом году команда вылетела из элиты из-за финансовых проблем.

В помощники Седневу сватают Артема Радькова из «Энергетика-БГУ».

«Шахтер» поменял коуча еще в конце прошлого чемпионата

Слухи о возможном увольнении Сергея Ташуева появились в последних турах. По окончании сезона у тренера и его ассистентов заканчивались контракты. Новые соглашения никто им не предлагал. У Ташуева накипело, и он рассказал об условиях работы в Солигорске.

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Боссы «Шахтера» решили не ждать конца чемпионата и уволили Ташуева с помощниками за три тура до финиша. Ничейный матч с БАТЭ (2:2) стал для россиянина последним в Солигорске. Зрители на «Строителе» стоя провожали коуча аплодисментами. Через два дня по поводу увольнения высказался фан-сектор «Шахтера», негативно отреагировавший на решение клубных боссов.

Место Ташуева тут же занял украинец Юрий Вернидуб, который столкнулся с дефицитом исполнителей. Команду уже покинули несколько лидеров, поэтому новому тренеру придется заново строить боеспособный коллектив.

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В БАТЭ также будет новый тренер

В Борисове, где обычно доверяют своим тренерам, лишь соблюдают формальности по срокам контрактов. Алексей Бага, при котором клуб впервые с 2006 года попрощался с титулом, точно уйдет. Председатель правления БАТЭ Андрей Капский интерпретировал неудачу, как «звонок о том, что нужны какие-то перемены».

Тренер еще не ушел, а про него уже наговорили всякого. И что он может принять «Аль-Раед» или «Аль-Таавун» в Саудовской Аравии, и что вместе с Личкой входит в шорт-лист «Ягеллонии».

Сменщиком Баги станет Кирилл Альшевский, руководивший до недавнего резервом БАТЭ и выигравший с ним чемпионат. Ранее Альшевский работал спортивным директором БАТЭ, был техническим директором АБФФ и возглавлял одну из юношеских сборных Беларуси.

Из других кандидатов говорили о Дмитрии Молоше (последняя информация – покинет клуб вместе с Багой) и Леониде Кучуке, который недавно расстался с «Рухом» из украинского Д2.

Будущее Гуренко в тумане

Очередное возвращение Сергея Гуренко в минское «Динамо» может не растянуться даже на год. При этом об отставке начали говорить уже летом. После вылета из Лиги Европы в первом раунде и поражения от «Городеи» 1:3 украинский портал «Динамомания» сообщил, что следующий матч для Гуренко против «Немана» станет судьбоносным. Даже звучали фамилии возможных сменщиков – ими считались Дулуб и Хацкевич. Однако увольнения не случилось: «Динамо» выиграло три матча подряд.

Вторая волна слухов об отставке началась под конец сезона, когда минчане из десяти поединков выиграли всего один, а Гуренко схлопотал пятиматчевую дисквалификацию. В начале ноября тренер, у которого на руках действующий контракт до конца 2020-го, заверил, что не боится увольнения да и вообще его штаб выполнил поставленную руководством задачу.

«На данный момент Сергей Гуренко является главным тренером «Динамо», у него действующий контракт с клубом», – заявил 9 декабря спортдир «Динамо» Юрий Поклад. Правда, о будущем тренера не было сказано ни слова.

Из возможных кандидатов на пост и здесь значился Дулуб. Динамовцы сразу же отреагировали на эту информацию, заявив, что не вели никаких переговоров со специалистом, который ранее уже работал в клубе. Также сообщалось, что «бело-голубых» возглавит 54-летний тренер из Казахстана Владимир Чебурин, на тот момент не получивший предложения о продлении сотрудничества с «Судувой». Но с «Динамо» не срослось. Поклад рассказал, что коуч вот-вот переподпишет соглашение с литовским клубом.

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Пунтус не устраивает фанатов

С неспокойной душой ушел на зимовку Юрий Пунтус, сменивший в сентябре Вадима Скрипченко в «Торпедо-БелАЗ». На новом месте специалист заявил, что «если не получится [в Жодино] – не побоюсь пафосных слов – надо, наверное, признаться самому себе, что уже не могу и уйти на пенсию заниматься чем-то другим и не мешать молодым». Под руководством Пунтуса «Торпедо-БелАЗ» провело восемь матчей, в которых одержало всего две победы. Из-за этого шансы на потенциально еврокубковое четвертое место были утеряны.

Это вывело из себя фан-сектор «автозаводцев», и оттуда хорошенько прополоскали тренера и руководство клуба на последней игре сезона. С трибун неслись нецензурные кричалки в адрес Пунтуса. Тренер был огорчен.

Вообще у Пунтуса самый низкий процент набранных очков в «Торпедо-БелАЗ» с 2002 года, когда команда вернулась в элиту. При нем жодинцы забирают всего 29% баллов. Еще один повод болельщикам быть недовольными работой тренера. Впрочем, ладно болельщики, но какова реакция на происходящее босса БелАЗа Петра Пархомчика? Именно он сделал ставку на мэтра, памятуя о сотрудничестве в МТЗ-РИПО.

Пока об уходе тренера никто не говорит, но Олег Кубарев тоже не ждал, что его уберут из Жодино. На расправу Пархомчик оказался скор...


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