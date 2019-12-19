Англичанин нашел на пляже древнего рыбоящера 1 19.12.2019, 11:40

Он жил во времена Юрского периода.

Прогуливаясь по пляжу английского графства Сомерсет в компании двух собак, Джон Госпилл обнаружил странные кости, которые привлекли внимание животных. Он связался с Музеем естественной истории и заявил, что нашел останки какого-то древнего существа, вымытые на берег прибоем. Джон уверен, что эти кости принадлежали ихтиозавру — доисторическому морскому хищнику, пишет «Популярная механика».

«Я часто нахожу на берегу окаменелые останки аммонитов, у меня есть своя небольшая коллекция. Но чутье подсказало мне, что на этот раз добыча куда более серьезная. Считается, что ихтиозавры жили от 250 до 90 миллионов лет назад — я искренне удивлен, что кости так хорошо сохранились», делится своими переживаниями Госпилл.

Кстати, буквально на следующий день на том же пляже одна из собак, Поппи, выкопала из земли камень, который на проверку тоже оказался фрагментом ископаемого. Сам Джон считает, что его удачливость обусловлена штормовой погодой — из-за обильных дождей и ветра обнажилась часть грунта, а вместе с ней и доисторические останки.