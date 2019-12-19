Движение солидарности «Разам»: Призываем выйти 20 декабря в 18.00 на площадь Калиновского 19.12.2019, 11:54

Обращение к белорусам.

Пресс-служба движения солидарности «Разам» опубликовала обращение к белорусам в связи с переговорами об «интеграции» между Лукашенко и Путиным:

«Люди Беларуси!

20 декабря - очередная встреча Лукашенко с Путиным в России, где снова может возникнуть смертельная опасность для нашей страны и нашего народа. Потому что союз с Россией - это война и нищета. Мы должны противостоять этому, поэтому призываем выходить 20 декабря в 18 часов на Площадь Калиновского (которая еще имеет официальное название «Октябрьская») в Минске.

Мы полностью поддерживаем резолюцию Площади Калиновского от 8 декабря 2019 года.

Мы поддерживаем присоединение всех основных оппозиционных политических партий и движений Беларуси к акциям против т.н. «глубокой интеграции» и призываем сохранять единство всех белорусских демократических сил.

Мы расцениваем репрессии против участников акций 7-8 декабря в Минске как свидетельство измены сегодняшней власти национальным интересам Беларуси и готовности продавать их Москве.

Мы требуем немедленного прекращения репрессий, освобождения Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Дениса Урбанович, и отмены незаконного решения суда о 15 сутках ареста для Павла Северинца.

Призываем белорусов к мужеству и солидарности в защите независимости и суверенитета нашей страны, а международное сообщество - к поддержке справедливых требований Площади Калиновского.

Наш ответ питерским «интеграстам»: 20 декабря, в 18 часов, Площадь Калиновского.

Беларусь прежде всего!

Союз с Россией - война и нищета!

Жыве Беларусь!»