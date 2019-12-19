Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов 1 19.12.2019, 11:56

Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жилье оценили в $3,1 миллиона.

Квартира российского певца Филиппа Киркорова по стартовой стоимости свыше 193 млн российских рублей (примерно 3,1 млн долларов) была выставлена на торги из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту. Об этом сообщается на сайте судебной организации, передает gazeta.ru.

Отмечается, что к выплате более 54 млн российских рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору суд принудил как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей.

Согласно судебному решению, взыскание обращено на имущество Киркорова, которое было заложено по кредиту, а именно квартиру, через продажу с публичных торгов. Кроме того, продаже также подлежит установленная в квартире бытовая техника.