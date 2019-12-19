Назначен новый посол Украины в США 19.12.2019, 12:00

Владимир Ельченко

Киев также заменил своего постпреда в ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко был уволен с этой должности и назначен послом в США.

Соответствующие указы Владимира Зеленского были обнародованы на сайте президента Украины.

Новым постпредом Украины в ООН стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.