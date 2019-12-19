В Беларуси подорожает проезд на железной дороге 1 19.12.2019, 12:13

Сколько будем платить?

В Беларуси повысят стоимость проезда на железнодорожном транспорте. Повышение тарифов предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 96 от 12 декабря этого года.

Постановление МАРТ уже зарегистрировано на национальном правовом интернет-портале. Этим документом вносят изменения в постановление МАРТ № 29 от 27 сентября 2016 года «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях».

Постановление № 96 будет опубликовано, как планируется, 20 декабря. Тогда станет известно, на сколько вырастут тарифы. Как планируется, вырастет стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях эконом-класса, а также на региональных и межрегиональных линиях.

Напомним, в Беларуси в последний раз подняли стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях эконом-класса с 20 марта 2018 года, а на региональных и межрегиональных линиях — с 1 апреля. В МАРТ поясняли тогда, что уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышал 20%, пишет tut.by.

Сколько белорусы сейчас возмещают за проезд в поездах?

В 2018 году белорусы возмещали 43% затрат на проезд в пассажирских поездах. Это данные в целом по внутриреспубликанским и международным перевозкам, сообщали ранее в МАРТ.

При этом в целом по внутриреспубликанским перевозкам население возмещает 18%. В том числе за проезд в поездах городских линий — 21%, а в поездах региональных линий экономкласса — 16%.

В марте прошлого года в БелЖД рассказывали, что доходы от перевозок на региональных линиях экономкласса покрывают расходы примерно только на 15%. В МАРТ тогда уточняли, что услуги пассажирских перевозок внутри страны для Белорусской железной дороги в целом убыточные, а пассажиры возмещают затраты не более чем на 20%.

Почему пассажиры возмещают только 16% за билеты в поездах экономкласса?

За проезд в поездах региональных линий экономкласса белорусы в прошлом году возмещали 16% затрат. Это средний показатель. К примеру, в дизель-поездах и электричках отличаются уровень затрат и возмещения.

На поезда региональных линий экономкласса приходится почти половина от всех пассажирских перевозок и тарифы на них одни из самых низких. При этом на дачный сезон БелЖД вводит для пенсионеров 50-процентную скидку на проезд.

«Сложившийся уровень возмещения затрат на организацию проезда в поездах региональных линий экономкласса обусловлен структурой расходов и доходов от указанных перевозок», — поясняют в БелЖД.

К примеру, билет на электричку из Минска в Молодечно сейчас стоит 1,64 рубля. Если предположить, что эта сумма составляет 16% возмещения стоимости проезда, то получится, что билет по полной цене обойдется в 10,25 рубля. Для сравнения: на маршрутке в Молодечно из Минска можно добраться за 4,5 рубля.