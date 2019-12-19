В Украине вырос рейтинг Зеленского 1 19.12.2019, 12:19

Владимир Зеленский

Рост произошел в последние две недели.

За последние две недели рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди взрослых украинцев вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, сообщает liga.net.

22% опрошенных украинцев полностью довольны работой Зеленского, 40% "скорее довольны".

16% респондентов "скорее недовольны", а 9% "целиком недовольны" работой Зеленского. 13% затрудняются ответить.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.

В конце ноября к Зеленскому, по данным КМИС, положительно относилось 52% опрошенных украинцев.