В Украине вырос рейтинг Зеленского

В Украине вырос рейтинг Зеленского1
- 19.12.2019, 12:19
Рост произошел в последние две недели.
За последние две недели рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди взрослых украинцев вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, сообщает liga.net.
22% опрошенных украинцев полностью довольны работой Зеленского, 40% "скорее довольны".
16% респондентов "скорее недовольны", а 9% "целиком недовольны" работой Зеленского. 13% затрудняются ответить.
Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.
В конце ноября к Зеленскому, по данным КМИС, положительно относилось 52% опрошенных украинцев.