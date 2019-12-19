Рождественская елка Вильнюса признана лучшей в Европе 19.12.2019, 12:34

Фото: EPA

Столица Литвы может похвастаться самым красивым рождественским деревом.

Рейтинг праздничных деревьев в городах Европы составили эксперты туристического портала europeanbestdestination.com, пишет "Вокруг света".

Победителем рейтинга стала главная елка Литвы. "Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", — говорится на сайте europeanbestdestination.com.

В целом первая пятерка рейтинга красивых елок в Европе выглядит так:

Вильнюс, Литва

Прага, Чехия

Страсбург, Франция

Кельн, Германия

Киев, Украина

Также в рейтинг вошли:

Рим, Италия

Вена, Австрия

Будапешт, Венгрия

Инсбрук, Австрия

Брюссель, Бельгия

Франкфурт, Германия

Таллинн, Эстония

Варшава, Польша

Йорк, Великобритания

Стокгольм, Швеция

Брашов, Румыния

Париж, Франция