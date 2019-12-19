Рождественская елка Вильнюса признана лучшей в Европе
- 19.12.2019, 12:34
Столица Литвы может похвастаться самым красивым рождественским деревом.
Рейтинг праздничных деревьев в городах Европы составили эксперты туристического портала europeanbestdestination.com, пишет "Вокруг света".
Победителем рейтинга стала главная елка Литвы. "Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", — говорится на сайте europeanbestdestination.com.
В целом первая пятерка рейтинга красивых елок в Европе выглядит так:
Также в рейтинг вошли:
Рим, Италия
Вена, Австрия
Будапешт, Венгрия
Инсбрук, Австрия
Брюссель, Бельгия
Франкфурт, Германия
Таллинн, Эстония
Варшава, Польша
Йорк, Великобритания
Стокгольм, Швеция
Брашов, Румыния
Париж, Франция