Алесь Круткин: У Лукашенко осталось всего два варианта 14 19.12.2019, 12:45

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Алесь Круткин

Или судьба Пиночета, или судьба Чаушеску.

«25 декабря 1989 года был расстрелян диктатор Румынии Николае Чаушеску, а 11 марта 1990 года, буквально через два с половиной месяца, ушел в отставку диктатор Чили Аугусто Пиночет», — пишет в «Фейсбуке» блогер Алесь Круткин.

«И первый, и другой, как и Лукашенко, проводили жестокие репрессии, подозревались в убийствах своих оппонентов.

В связи с показаниями экс-бойца СОБР почти вся страна скоро не будет сомневаться в одной очень простой аксиоме: Лукашенко - убийца!

Кстати, Чаушеску по-быстрому расстреляли свои же, заметая следы в соучастии преступлений: румынские генералы, военный трибунал. Но сначала были массовые народные протесты, после которых армия перешла на сторону граждан. Пиночет оказался умнее: после миллионной демонстрации чилийцев мирно ушел со своего поста.

Лукашенко отобрал у 7 миллионов избирателей право выбора, у Захаренко, Гончара, и Красовского отобрал жизнь, а у белорусской молодежи, тем кому сейчас 16, 18, 20 лет, хочет отобрать будущее. Но у самого диктатора выбор есть: между Чаушеску и Пиночетом.

И совсем уже скоро такой выбор мы ему предоставим».