Клоуны веселят Алексей Мельников

19.12.2019, 12:54

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И будет «главный» заряжать банки с водой, словно Алан Чумак.

Чем больше пустота содержания, тем уродливее и смешнее форма.

Это про сегодняшнюю пресс-конференцию Путина, на которую его подчиненные подгоняют 2 тысячи журналистов. Три батальона перьев, микрофонов и камер.

Надо же показать начальнику-ветерану, что к нему все еще испытывают огромный интерес!

Что говорить стране? Зачем что-то говорить? Все ясно без слов. Дела плохи и власти ничего не могут сделать, только обманывать. Хуже того, начальники живут в своем, придуманном мире, и хотят убедить через телевизор страну, что все будет хорошо.

Но фантазия у кремлевских бедная. Что такое 2 тысячи журналистов? Всего-то!

Надо было арендовать стадион «Лужники», собрать полные трибуны журналистов со всей страны, из дружественных Венесуэлы, Северной Кореи, Сирии. Не забыть крымских и донецких. Агентство «Синьхуа», конечно. Газета «Жэньминь Жибао». «Фокс ньюс». Всех-всех-всех. Даже из заводских многотиражек, если есть еще такие. Из корпоративных журналов. Машинисток, секретарш, уборщиц для массы. Каждому заплатить. Чтобы получилось 80 тысяч или сколько там вмещается.

А на стадионе – в центре поля, там, где судья свистит начало игры – Он. Сам. Главный. С микрофоном у рта и свободными руками. Говорит, говорит, говорит. А вокруг работают фокусники, жонглеры, акробаты, глотатели шпаг, факиры, выдувающие огонь. В клетках сидят тигры с Запашным на страже. Там же и женщина-змея на возвышении. Клоуны веселят.

И, разумеется, для разогрева, перед тем, как Главный спустится на вертолете в центр поля, нужно «Скорпионс», «Металлику» или кого-то в этом духе. Типа, как боксеры или микс-файтеры выходят на ринг под брутальный грохот. Ну и «нащему» такой же почет.

Вот это было бы действо! Сразу в рекорды «Гнинесса».

Пока же скучно получается. Набили в душный зал пару тысяч человек, и будет их Главный вяло заряжать, словно Алан Чумак банки с водой.

Алексей Мельников livejournal.com