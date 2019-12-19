Россия и Асад начали массированные авиаудары в Сирии

Россия и Асад начали массированные авиаудары в Сирии8
- 19.12.2019, 13:11
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Сообщается о больших потерях среди гражданского населения.
Российские и сирийские воздушные силы на этой неделе начали крупнейшую с начала месяца воздушную атаку на северо-западный регион Сирии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Al Masdar News.
Под руководством российской воздушной эскадры из аэропорта "Хмеймим" в Латакии от понедельника до вечера среды военно-воздушные силы Асада и РФ осуществили более 140 авиаударов, ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиб.
Согласно сообщению, российские и сирийские военные силу 18 декабря вечером начали непрерывные авиаудары по южному Идлибу.
Удары были зафиксированы по ключевому городу Маараф аль-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.
19 декабря российские воздушные удары продолжились. "Тяжелые воздушные удары режима Путина по провинции Идлиб. Десятки убиты и ранены, в том числе много невинных детей", - сообщает в своем Twitter немецкий журналист Джулиан Рёпке.
#BREAKINGNEWS— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 19, 2019
Heavy #Putin regime air strikes on #Idlib province.
Dozens kiled and injured, including many innocent children.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/bq7XRCTXsf
В течение Сирийская арабская армия наращивала свои силы по южной и юго-восточной осям Идлиба, сообщая о нескольких танках, прибывающих на помощь будущему наступлению.