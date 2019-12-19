Заигрался. Занавес!

Император Нерон, например, очень любил петь.

Очередная пресс-конференция Путина... Сколько было и еще будет этих спектаклей с журналистами и "прямых линий" с плебсом.

И миллионы благодарных граждан годами слушали любимого президента.

Как мы знаем, родившийся 15 декабря император Нерон очень любил петь.

Благодаря придворным лизоблюдам и подхалимам он сам почти уверовал в свои великие творческие таланты. Император участвовал в поэтических и музыкальных конкурсах, где декламировал свои стихи и пьесы.

Мало кто хотел расстраивать ревностного, мнительного, болезненно неуверенного в себе артиста. И по совместительству "находящегося в кольце врагов" жестокого тирана, из-за страха за свою жизнь и ради сохранения власти убивающего заподозренных в интригах политических конкурентов, уличенных "в оскорблении императорского величия" римлян, обвиненных в поджоге Рима христиан и даже членов своей семьи, включая мать, дядю, сводного брата, первую и вторую жену.

Казни, убийства, пытки, самодурство, роскошь знати, оргии... Этими шалостями римлян трудно было удивить, и до какого-то момента они в целом "относились к этому с пониманием". Тем более, что были ведь и популярные реформы в области налогообложения и управления, раздача денег. Что же до матери Нерона Агриппины, так она сама была еще тем исчадием Тартара. Таковыми были "времена и нравы". Но, главное — чтобы не было как при его дяде Калигуле, который в безумстве дошел до того, что собрался идти войной против... Юпитера и Нептуна.

Ну любит Нерон лицедействовать — да и ради Зевса — пусть себе развлекается,"чем бы дитя ни тешилось". Поаплодируем…

Так что император включил поэтические и музыкальные соревнования даже в программу Олимпийских игр — чтобы участвовать и победить на Олимпиаде 67 года до н.э. На ней он был награжден 1808 оливковыми венками. И не только за "гуманитарные" успехи, но и за спортивную победу.

Так как хоккей на льду тогда еще не входил в программу игр, Нерону не было суждено забросить свои "десять шайб". Но зато императору разрешили запрячь десять лошадей в свою колесницу, вместо четырех, как у соперников.

В итоге он стал олимпиоником в гонках на колесницах, несмотря на то, что вывалился из своей "упряжки" и до финиша не добрался. Как? Нерон подкупил "олимпийский комитет"? - судей пожаловал правами римского гражданства и отсыпал крупную взятку, а Олимпии дал самоуправление.

Но в итоге император заигрался и доигрался. Его гигантские прожекты, в частности, построенный на пепелище Рима циклопических размеров дворец ("Золотой дом") и Коринфский канал, стали последней каплей. Расходы опустошили казну, подорвали экономику провинций и популярность Нерона в народе, вызвав раздражение у аристократии, восстания в разных частях империи и, как итог, заговор. Сенат объявил его врагом народа, приговорив к смерти.

Эх, видели бы они объекты сочинской олимпиады, стадионы ЧМ-2018, крымский мост и все "домики для уточек"!

Покинутый и преданный всеми, Нерон бежал от позорной публичной казни на виллу, где приказал слугам выкопать для себя могилу, изрекая знаменитое - "Какой великий артист погибает!". А услышав приближающихся всадников, произнес строфу из "Илиады" - "Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает" и с помощью помощника перерезал себе горло. Последние слова-упрек истекающего кровью Нерона достались подбежавшему к нему центуриону: "Вот она — верность". Историки же потом навешали на него и его, и чужих собак, обвинив в злонамеренном поджоге Рима.

Не всем тиранам повезло уйти столь поэтично. Сейчас отмечается 30 лет со дня Румынской революции. Последними словами Николае Чаушеску перед расстрелом были "Я не заслуживаю…"

Наш совет всем диктаторам — тренируйтесь! Чтобы в минуту расплаты, которая неожиданно, но наступит, судорожно не искать в гудящей голове отрывки из своих школьных сочинений, а исполнить что-нибудь духоподъемное — для учебников.

Видос со "сказочной" перепевкой Blueberry Hill вряд ли кто-то уже оценит. Разве если только, эта самая вилла будет стоять на Черничном холме.

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