Алексей Бага: БАТЭ останется в моем сердце навсегда 1 19.12.2019, 13:20

АЛЕКСЕЙ БАГА

Футбольный тренер покинул команду из Борисова.

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал расставание с клубом, пишет «Трибуна».

«Уважаемые болельщики! Вот и завершился период моей работы здесь. Считаю, за те полтора года, которые я провел в качестве главного тренера, было сделано немало, хотя и получилось далеко не все, чего мы страстно хотели.

Вспоминаются яркие эмоции после чемпионства-2018, давшегося нам трудом и потом при очень сложных психологических обстоятельствах. Особняком, конечно, стоит прошлогодняя еврокубковая эпопея, завершившаяся аж в феврале. А победа над лондонским «Арсеналом», уверен, надолго останется в ваших сердцах.

Увы, в завершившемся сезоне не все у нас ладилось. И на душе осталась определенная неудовлетворенность из-за упущенных возможностей. Но иногда бывает, что для двух шагов вперед сначала надо сделать шаг назад. Надеюсь, так получится и у БАТЭ с новым тренерским штабом!

На прощание хочу высказать искренние слова признательности вам, дорогие болельщики, за настоящую поддержку и веру в команду. Благодарен руководству клуба, футболистам, коллегам по тренерскому штабу, сотрудникам офиса за то, что помогали делать общее дело. Желаю, чтобы после маленькой заминки, произошедшей в 2019 году, БАТЭ продолжил поступательное движение вверх и дальше радовал достижениями и успехами!

Тренерская доля такова, что сегодня ты здесь, а завтра там. Я покидаю клуб, в котором мне всегда было интересно, уютно и комфортно работать. Но с уверенностью говорю: БАТЭ останется в моем сердце навсегда», – сказал Бага.