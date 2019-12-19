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Дмитрий Полиенко: У Лукашенко трясутся колени

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  • 19.12.2019, 13:36
  • 4,032
Дмитрий Полиенко: У Лукашенко трясутся колени
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Когда диктатор торгует страной, люди молчать не будут.

«Диктатор обеспокоен протестами запланированными на 20-е число. У Лукашенко трясутся колени», — написал в «Фейсбуке» оппозиционный активист, экс-политзаключенный Дмитрий Полиенко.

«Уже задержали активных участников и организаторов мероприятия: Максима Винярского, Дениса Урбановича, Евгения Афнагеля, Павла Северинца (осужден на 15 суток и отпущен до акции домой). Ирину Халип, как и десяток активистов, 20-го вызывают в суд.

Власти пытаются запугать граждан перед массовой акцией, вот только, опоздали, «облажались» немного.

Ведь когда два диктатора торгуют страной, люди молчать не будут».


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