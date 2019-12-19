Румынская революция: как это было 5 Telegra.ph

19.12.2019, 13:45

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Поучительная история.

В 1980-е годы, когда в коммунистическом мире начались перемены, диктатор Румынии Николае Чаушеску взялся закручивать гайки.

Когда-то «гений Карпат» был действительно популярен в своей стране, а за рубежом его хвалили за отказ идти партийной линией Кремля. Но вскоре Чаушеску и его жена Елена обрели абсолютную власть - и жили в абсолютной коррупции. К концу 1980-х годов самым большим праздником в стране стал день рождения Чаушеску.

Местные жители приветствуют Николае Чаушеску в Бухаресте, 1970 год.

Чаушеску прежде всего хотел выплатить все долги своей страны, и большую часть сырья распродавали иностранным кредиторам. Поэтому в Румынии резко не хватало продуктов питания, на электроэнергии и отоплении строго экономили. Зимой сотни людей замерзали до смерти в едва освещенных холодных квартирах или задыхались от газовых плит - единых для многих источников тепла: газ без предупреждения отключали, а затем включали снова, и он наполнял помещение, где спали люди.

А пока уровень жизни падал, Чаушеску тратил огромные суммы на снос одного из самых красивых районов Бухареста и возведение огромного Дома республики. Михаил Горбачев сравнивал тогдашнюю Румынию с «конем, которого нещадно загоняет жесткий всадник».

А в 1989 г., когда коммунистические режимы в Европе падали один за другим, Чаушеску дал понять, что в Румынии никаких реформ не будет. И в декабре, перед очередной холодной зимой, люди были готовы к взрыву.

Искра вспыхнула в городе Тимишоара на западе страны. Когда там избили за критику режима популярного священника-венгра (это сделали работники службы госбезопасности Чаушеску), демонстрация в поддержку священника быстро переросла в восстание против коммунистического режима.

Демонстранты блокируют улицу в центре Тимишоара, 16 декабря 1989 года

17 декабря протесты в Тимишоаре начали беспощадно подавлять. Были убиты десятки людей.

Этих двух людей военные вытащили из их автомобиля в Тимишоаре и ведут под конвоем

Этих двух людей военные вытащили из их автомобиля в Тимишоаре и ведут под конвоем

По всей стране начали вспыхивать протесты. Чаушеску, который как раз вернулся из поездки в Иран, созвал в Бухаресте массовый митинг в поддержку своей власти.

Перекресток в городе Клуж: убитые и раненые протестующие, которых расстреляли военные

Выступление Чаушеску на митинге, который должен был засвидетельствовать силу его власти, стал катастрофой. Пока он зачитывал вступление своей речи, часть толпы взорвалась криками протеста, которые охватили всю площадь. Запись прямой телетрансляции сохранил момент, когда он стоит смущеннный и напуганнный.

Николае и Елена Чаушеску выступают 21 декабря на митинге, который стал для них последним

В ту ночь Бухарест слышал отголосок боя: стрелки, очевидно из рядов госбезопасности, поливали демонстрантов очередями пуль. На следующее утро семья Чаушеску убежала из Бухареста на вертолете.

Но вскоре армия перешла на сторону революции, и по улицам города начали ездить танки с радостными участниками протестов. Семья Чаушеску и сеть агентов все еще пытались бороться.

Через город тайными туннелями пробирались снайперы и стреляли по людям из окон верхних этажей. Бухарест превратился в хаотичное поле боя. Поговаривали, что эти снайперы были с самого преданного режиму отдела госбезопасности «Секуритате».

Солдат в центре Бухареста во время уличного боя

Повстанцы, которым раздали оружие с военных складов, не знали, кто именно по ним стреляет. Многие погибли во время боев из-за «дружественного огня» по своим.

Гражданские и военные стреляют по предполагаемой позиции снайпера

Тем временем семью Чаушеску поймали километров за 80 к северу от столицы. В Бухаресте еще продолжались бои, и наспех собранное революционное правительство устроило суд, который без долгих слушаний постановил расстрелять обоих.

То, как Чаушеску с женой судили показательным судом, как им связали руки за спиной и повели на смерть, снимал телеоператор. В последние секунды Елена выкрикивала ругательства своим тюремщикам, а Николае, как рассказывают, напевал коммунистический гимн «Интернационал».

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