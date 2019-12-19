«Мы живем в стране, которая все больше напоминает отстающий поезд» 1 19.12.2019, 13:50

1,286

Фото: bymedia

Разница между зарплатами белорусов и литовцев стремительно растет.

Любопытные цифры были обнародованы после принятия бюджета Литвы на 2020 год. Ожидается, что в соседней стране существенную прибавку к пенсиям и зарплатам получит значительная часть населения, пишет «Салiдарнасць».

Только посмотрите на эти цифры, опубликованные агентством Delfi.

Благодаря индексации пенсий, средняя пенсия по старости в Литве с начала следующего года вырастет на 30 евро – до 375 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем – на 32,5 евро до 397 евро.

Зарплаты учителей общеобразовательных школ в 2020 году вырастут на 10% – например, зарплата учителя без квалификационной категории в среднем вырастет с 720 до 790 евро. Заработки учителей с категорией, в свою очередь, вырастут гораздо больше.

Заработная плата младших медработников должна вырасти почти c 850 евро до почти 1000 евро. Также в бюджете предусмотрены средства для того, чтобы средняя зарплата врачей со второй половины 2020 года выросла с 1600 евро до почти 2000 евро.

Для сравнения: в Беларуси пенсионеры и работники указанных сфер зарабатывают почти такие же суммы, но только в белорусских рублях. Да и то, согласно официальной статистике, которая нередко приукрашивает суровую действительность.

В этой ситуации кажется, что мы живем в стране, которая все больше напоминает отстающий поезд, который катится по путям инерционно, постепенно замедляя ход.

Раньше белорусские чиновники скептически ухмылялись, слыша о высоких зарплатах в соседней Литве: мол, посмотрите, какие у них цены и коммуналка. Но когда разрыв между зарплатами в двух постсоветских странах идет даже не на проценты – цифры отличаются в разы – то игнорировать это становится уже невозможно.