Израиль нанес авиаудар по ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа 19.12.2019, 14:02

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Целью стала фабрика по производству оружия.

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объекту радикального исламистского движения ХАМАС. Целью израильской авиации стала фабрика по производству оружия, заявили в ЦАХАЛ в четверг, 19 декабря, сообщает dw.com.

Позднее израильские власти в качестве реакции на обстрел сузили зону для рыболовства у берега сектора Газа до 10 морских миль (в пересчете - 18,5 км) "до дальнейших распоряжений".

In response to the rocket fired from #Gaza at Israel overnight, IDF fighter jets struck a Hamas weapons manufacturing site in Gaza.



We hold Hamas responsible for the events transpiring in the Gaza Strip and emanating from it. — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019

"Мы считаем ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа", - заявила израильская сторона. По данным ЦАХАЛ, ракета, выпущенная по Израилю в ночь на 19 декабря, была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.