Площадь Достоинства 3 Николай Статкевич

19.12.2019, 14:06

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19 декабря 2010 года, Минск

Десятки тысяч белорусов защитили честь нашей нации.

19 декабря 2010 года десятки тысяч белорусов вышли в центр Минска, чтобы выразить свое возмущение очередным избирательным фарсом, которым Лукашенко подменил настоящие президентские выборы.

По оперативным оценкам различных СМИ в демонстрации к площади Независимости принимали участие от 85 до 100 тысяч человек.

Героям Площади-2010 тогда не удалось предотвратить особо тяжкое преступление - продолжение государственной власти незаконными средствами. Но они защитили честь нашей нации. Они дали и дают пример человеческого достоинства.

Сейчас ненавидимый народом самозванец банкротится и начинает продавать нашу страну. Пришло время отстранить вора, убийцу и предателя от власти.

Площадь-2020 будет победной.

Слава героям!

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, «Фейсбук»