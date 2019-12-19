Площадь Достоинства

Площадь Достоинства3
- Николай Статкевич
- 19.12.2019, 14:06
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Десятки тысяч белорусов защитили честь нашей нации.
19 декабря 2010 года десятки тысяч белорусов вышли в центр Минска, чтобы выразить свое возмущение очередным избирательным фарсом, которым Лукашенко подменил настоящие президентские выборы.
По оперативным оценкам различных СМИ в демонстрации к площади Независимости принимали участие от 85 до 100 тысяч человек.
Героям Площади-2010 тогда не удалось предотвратить особо тяжкое преступление - продолжение государственной власти незаконными средствами. Но они защитили честь нашей нации. Они дали и дают пример человеческого достоинства.
Сейчас ненавидимый народом самозванец банкротится и начинает продавать нашу страну. Пришло время отстранить вора, убийцу и предателя от власти.
Площадь-2020 будет победной.
Слава героям!
Жыве Беларусь!
Николай Статкевич, «Фейсбук»