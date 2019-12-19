В Украине выросло количество сторонников интеграции в ЕС и НАТО

В Украине выросло количество сторонников интеграции в ЕС и НАТО3
- 19.12.2019, 14:18
Степень поддержки евроатлантического вектора зависит от региона.
В Украине выросло количество сторонников интеграции в евроатлантическое пространство, а также тех, кто считает РФ агрессором.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, сообщает nv.ua.
За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64% до 70%).
Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии «Оппозиционная платформа — За життя».
В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре — 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).
В дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников — на Юге и Востоке.
Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.
Опрос проводился 12−17 декабря среди 2500 респондентов, погрешность составляет не более 2,0%.