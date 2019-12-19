В каком возрасте большинство людей определяется со смыслом жизни? 2 19.12.2019, 14:20

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Отвечают специалисты.

Хотите знать, в чем смысл жизни? Хорошие новости - вы, вероятно, почувствуете, что знаете это, когда вам будет около 60 лет, пишет «Вокруг света».

Согласно новому исследованию, опубликованному в «The Journal of Clinical Psychiatry», в этом возрасте люди чаще всего чувствуют, что их жизнь наполнена смыслом и что им не нужно его искать.

Исследование также показало, что те люди, которые четче осознают смысл своей жизни, обладают лучшим физическим и психическим здоровьем.

По словам ведущего автора исследования, психиатра Авайса Афтаба из Калифорнийского университета в Сан-Диего, почти все предыдущие исследования были посвящены довольно молодым взрослым, а информации о людях старше 60 лет имелось мало.

В новой работе Афтаб и его коллеги включили в метаанализ также данные опроса 1042 взрослых в возрасте 70 лет и старше. Участникам задавали вопросы, касающиеся поиска смысла жизни, а также психического и физического здоровья.

Результаты показали, что взрослые начинают понимать смысл своей жизни в возрасте примерно 20 лет, и до 60 показатель уверенности в осознании смысла жизни достигает пика. Затем он снова снижается. С поиском смысла все происходит зеркально. Наиболее активно взрослые ищут смысл жизни в возрасте около 20, к 60 этот показатель падает, а затем — снова увеличивается.

По словам авторов исследования, волнообразные изменения связаны с изменением способа жизни людей. Люди, которым уже за сорок и пятьдесят, как правило, имеют устоявшуюся карьеру и отношения; у многих из них есть семьи и дети. Активное стремление к поиску смысла жизни у них уменьшается, а осознание значимости возрастает.

После 60 лет наблюдаются совсем другие тенденции: выход на пенсию, тяжелые утраты и растущие проблемы со здоровьем. Источники, дававшие ощущения определенности, начинают исчезать, и люди, как правило, начинают искать другие.