В Беларуси запретили киевский торт 30 19.12.2019, 15:19

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Что же обнаружили белорусские специалисты?

Госстандарт Беларуси запретил "тот самый" знаменитый киевский торт. Были выявлены нарушения, и украинский продукт признан не отвечающим требованиям техрегламента Таможенного союза. Решение Госстандарта принято 18 декабря и вступает в силу 26.12.2019-го, сообщает "Еврорадио".

Под запрет попал "торт воздушно-ореховый с арахисом "Киевский" замороженный", который в Беларусь был поставлен предприятием из Запорожья. В советские времена киевский торт считался одним из лучших лакомств и пользовался большим спросом. Его производители пытаются сохранить такие позиции и в настоящее время.

Что же обнаружили белорусские специалисты? Они зафиксировали "использование при производстве пищевой продукции масложирового сырья с повышенным содержанием массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот". Их обнаружили в жире, выделенном из продукта в количестве 10,9% при максимально допустимом значении 2,0%. Таким образом превышение в 5,5 раза.