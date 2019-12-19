Выборы президента Хорватии: опрос показал фаворита 19.12.2019, 15:28

У действующего президента высокие шансы на победу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Politico.

Главным соперником действующего президента Хорватии Грабар-Китарович на выборах 22 декабря станет кандидат от социал-демократов, бывший премьер-министр Зоран Миланович, который, по данным опроса, проходит во второй тур вместе с действующим главой государства.

Мирослав Скоро, популярный певец, который воспринимается как кандидат от правых националистических консерваторов, занимает третье место с 23%, а бывший судья Мислав Колакушич получил 11%.

Если никто не выиграет в первом туре, второй тур состоится 5 января 2020 года.

Результаты президентских выборов также будут признаком настроений среди избирателей перед парламентскими выборами, которые должны состояться в конце 2020 года.

Пять лет назад Грабар-Китарович проиграла первый тур своему предшественнику Иво Иосифовичу на 20 тысяч голосов, но в конце концов обошла его во втором туре на 30 тысяч голосов.