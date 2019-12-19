Украинская Рада одобрила Избирательный кодекс с президентскими поправками 19.12.2019, 16:00

За соответствующий законопроект проголосовали 330 народных депутатов.

Верховная Рада Украина приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

За соответствующий законопроект №0978 проголосовали 330 народных депутатов.

Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), в первом чтении документ утвердили 7 ноября 2017 года. Законопроект поступил в Раду в 2015 году.

В соответствии с Избирательным кодексом, парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков. Нардепы рассмотрели 4568 правок ко второму чтению законопроекта. Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.