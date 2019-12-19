Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад5
- 19.12.2019, 16:03
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В честь названия датского острова ее окрестили Лолой.
Ученые из Копенгагенского университета в Дании проанализировали кусок березовой смолы, который больше пяти тысяч лет назад пожевала и выбросила жительница острова Лолланн. Исследователи изучили геном девушки и смогли смоделировать ее внешность. О своих открытиях они рассказали в статье в журнале Nature Communications, сообщает "Сегодня".
Благодаря пробе ДНК ученые составили портрет девушки, которую в честь названия острова окрестили Лолой. У нее были темная кожа и волосы, а глаза – голубые. Точный возраст установить нельзя, но, так как жевание смолы было распространено среди детей, исследователи предполагают, что она была довольно юна. Вместе с ее ДНК в смоле обнаружились следы генома утки и фундука. Очевидно, ими она перекусила перед тем, как жевать смолу.