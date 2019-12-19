«Почему я, белорус, должен учить языки национальных меньшинств?» 19 19.12.2019, 17:00

2,753

Нам уже давно стоит определиться, кто мы.

Белорусскую речь я слышу каждый день. В метро остановки объявляют на белорусском языке и дублируют на английском. Названия схем станций на белорусском языке написаны кириллицей и латиницей. На ноутбуке у меня стоит и белорусский язык, пишет минчанин Сергей Семенов для сайта «Свободные новости».

Со времен Российской империи делопроизводство у нас ведется на русском языке. В городах люди разговаривают на русском. Стоит кому-либо заговорить на белорусском, как некоторые граждане воспринимают его оппозиционером — членом БНФ или жителем глухой деревни, «колхозником» по совковой терминологии.

Так уж сложилось со времен раздела Речи Посполитой, что русский язык насаждался силой, чтобы вытеснить польский язык. Наши соседи из Прибалтики свои национальные языки сделали государственными. В Эстонии 40% населения русскоязычное, но государственный язык — эстонский. В Латвии — латышский язык, а в Литве — литовский. Это при том, что русскоязычное меньшинство там второе по численности.

На мой взгляд, нам уже давно стоит определиться, кто мы: Республика Беларусь или Белоруссия. Если Республика Беларусь, то государственным языком должен быть один — белорусский язык. Если Белоруссия — то русский язык.

Я против великодержавного шовинизма. У нас татары живут более 300 лет, евреи, поляки, литовцы —испокон веков. Только почему-то их языки не стали государственными.

Почему я, белорус, должен учить языки национальных меньшинств? Да, должны быть школы или классы, пусть изучают языки своих народов, но белорусский язык должен изучаться как государственный. За русским языком должно быть оставлено место языка межнационального общения.