Как живет Ангела Меркель 19.12.2019, 17:48

Канцлер Германии известна своей скромностью.

Всем интересно узнать, как живет канцлер Германии Ангела Меркель и как выглядит ее дом в Берлине. Ведь известно, что эту скромную женщину часто ставят в пример всем крупным мировым чиновникам. И для того есть веские причины, пишут «Свободные новости».

Квартира

Ангела Меркель известна своей скромностью и неприхотливостью в быту. Именно поэтому ее часто приводят в пример российским, американским и азиатским чиновникам, привыкшим ни в чем себе не отказывать и жить на широкую ногу.

Пожалуй, Ангела Меркель единственный в мире руководитель государства, проживающий на съемной квартире. Причем женщина отказалась от правительственной резиденции, предоставляемой первому человеку в стране абсолютно бесплатно. Ангела Меркель осталась жить в своей прежней квартире, за которую регулярно платит владельцам из собственного кармана.

Многочисленные туристы, приезжающие в Берлин, считают своим долгом обязательно сделать снимки фасада многоквартирного дома, где и проживает глава Германии.

Здание располагается на брусчатой улице неподалеку от речки Шпрее. По внешнему виду этот дом с деревянными дверями, окрашенный в бежевые тона, напоминает постройки сталинской эпохи.

Квартира у Ангелы Меркель, вероятно, либо трехкомнатная, либо четырехкомнатная, без балкона. Дом находится неподалеку от железной дороги. Но в Германии этот вид транспорта почти бесшумный.

Дача

Ангела Меркель является владелицей небольшого домика, расположенного недалеко от Берлина. Его семья использует в качестве загородной дачи.

На немногочисленных фотографиях можно увидеть достаточно простой, скромный дом, окрашенный белой краской, с четырьмя окнами и крытой черепицей крышей. Именно в Темплине прошло детство Ангелы Меркель, поэтому это место связано с множеством дорогих сердцу воспоминаний.

Журналисты много раз проводили расследования, пытаясь выяснить, что же находится в собственности у самой Ангелы Меркель и ее мужа. Однако ничего кроме скромного домика в Темплине обнаружить репортерам не удалось.

Канцлера сфотографировали недавно в супермаркете во время совершения покупки. Фото прислал в редакцию gordonua.com читатель издания.

Он рассказал, что 6 декабря Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.

В тележку глава правительства Германии складывала овощи, варенье, консервы. Она сама все паковала в тележку и самостоятельно возила ее.

В магазине Меркель находилась около 20 минут.