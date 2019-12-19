В Украине выросло количество сторонников интеграции c ЕС и НАТО 19.12.2019, 18:16

Уровень поддержки курса повысился по сравнению с ноябрем прошлого года.

Уровень поддержки украинцами проевропейского вектора развития страны вырос в течение декабря на 3%, сообщается в соцопросах, проведенных группой "Рейтинг", пишет zn.ua.

Отмечается, что 60% опрошенных поддерживают вступление Украины в Евросоюз (в ноябре – 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% – в ноябре).

"В дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников – на Юге и Востоке", - говорится в сообщении.

Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря методом личного формализованного интервью. Было опрошено 2500 респондентов, которые проживают в Украине, в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.