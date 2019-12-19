В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
- 19.12.2019, 18:51
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Есть раненые.
В Москве у здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу, сообщают СМИ и подтверждают источники «Новой газеты». По данным источников «Новой», как минимум один человек — сотрудник ФСБ — погиб. Есть раненые.
В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.— baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.
Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI
Сидим значит на кузнецком мосту в кафе , напротив начинается перестрелка: машины поперёк дороги, полиция с автоматами— masharusssia (@masharusssia) 19 декабря 2019 г.
Предположительно, неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь из автоматического оружия. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва.
Как рассказала «Новой газете» очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.
Детали случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. По данным Mash, в городе введен план «Сирена». На Мясницкой улице, как передает корреспондент «Новой», перекрыт Фуркасовский переулок, который ведет к зданию ФСБ. Движение по Большой Лубянке было перекрыто, отмечает ЦОДД в своем твиттере.
⚡️ Стрельба на Лубянке в здании ФСБ. Сообщается, что раненен один сотрудник. Работают по стрелку. pic.twitter.com/Z87pAvT2uq— MaDel' (@Mark__Del) 19 декабря 2019 г.